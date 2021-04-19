Убитая жена и застрелившийся любовник: Стычкин рассказал о жуткой драме

Следователь, дознаватель, сотрудник КГБ, криминальный авторитет, вор – Евгений Стычкин перевоплощался на экране в самых разных героев. Но таким, как сейчас, его еще не видели!

Завершаются съемки сериала Александра Дулерайна "Вне себя", премьера которого запланирована на осень. В Евгений Стычкин расскажет зрителям о жуткой драме.

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Его главный герой – гениальный финансист со странным диагнозом. У него провалы в памяти и он постоянно окружен "фантомами" – среди которых его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (Евгений Цыганов). Чтобы вылечится и получить опеку над своим пятилетним сыном, герой начинает расследование смерти жены и пытается восстановить свое прошлое. Тут начинаются сюрпризы – герой и его жизнь начинают открываться совершенно с неожиданной стороны.

"Нормальность – это растяжимая категория, которая зависит от того, что мы подразумеваем под нормой, – говорит Стычкин. – "Вне себя" размышляет об относительности реальности и делает это через призму героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребёнка. Он готов за это погибнуть, поверить во что угодно. Это история, прежде всего, очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрассудство и так далее".

