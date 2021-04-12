Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны

В песне про дорогих москвичей Леонид Утесов пел: "Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи". Но мало кто знает, что тот самый блеск и свет звезд на древних башнях появился благодаря столичному "Электроламповому заводу (МЭЛЗ)" – одного из подразделений "Электрозавода". Здание, где создавались лампочки и для Кремля, и вообще для всей большой страны, цело и по сей день. Корреспондент "Дни.ру" прошел внутрь через знаменитую проходную.

Почти век спустя после пуска огромного предприятия, этот оплот электрификации все еще поражает и готической архитектурой, и размахом (шутка ли – 23 тысячи человек работало здесь в первые годы индустриализации!), и невероятной историей, по которой можно изучать трагическое прошлое нашей страны. Правда, сегодня крепость социализма, пережившая войну, пала под натиском бизнеса. Теперь в бывших заводских цехах, лабораториях и мастерских – рекламные агентства, фотостудии, склады и кофейни. А скоро, как говорят, в памятнике архитектуры может появиться элитной жилье в стиле "лофт" – здание уже продано.

Тем ценнее успеть попасть сюда, чтобы не просто узнать, но и лично пережить, прочувствовать и понять случившееся в этих стенах в 20-30– годах прошлого столетия. Именно это и предлагают сделать авторы спектакля "Красный Вольфрам".

Иммерсивными бродилками сейчас никого не удивишь. Но автор и рассказчик проекта Сергей Никитин-Римский предложил необычный формат. Актеры здесь – сами зрители. Перед началом прогулки по цехам и жилым кварталам "Электрозавода" они получают имена своих персонажей, паспорта и даже слова, которые были реально сказаны тем или иным человеком. Стоит заметить, что тексты эти подлинные – авторы спектакля долго и скрупулезно работали в архивах, чтобы понять мотивы, которые могли двигать энтузиастами – рационализаторами и ударниками производства. Имена сегодня забываются, поэтому правильно хотя бы на два часа вернуть их в эти легендарные стены.

А истории тут захватывающие! Чего стоит один только промышленный шпионаж, благодаря которому молодая советская Республика смогла получить технологию волочения вольфрамовой нити – основы лапочки накаливания. Передали же ее Советам трое немецких рабочих – токарь Вилли Кох, слесарь Ганс Ольрих и механик Франц Гайслер. Они переедут из Берлина в красную Москву, получат тут новые имена и станут работать в лаборатории "Электрозавода". Отправятся сюда строить коммунизм и еще две сотни иностранных специалистов – с женами, детьми и родителями.

И "Красный Вольфрам" рассказывает о том, как встретили западных гостей в Союзе – жизнь в коммуналке без замков, отвратительное питание, разруха кругом. Немцы хотя и роптали, но продолжали работать на благо нашей родины. В 1935-м их под угрозой высылки в нацистскую Германию вынудят принять советское гражданство. А в 1937-м по приказу Сталину и вовсе арестуют – кого-то расстреляли, кого-то этапировали в лагеря Норильска и Караганды. Причем когда через 18 лет выжившие немцы вернутся из тех далеких краев, то некоторые из них продолжат работать на "Электрозаводе".

Многого о том лихолетье мы уже не узнаем – архив и бесценный музей предприятия давно разграблены и уничтожены. И энтузиасты по крупицам собирают сведения о людях, событиях и фактах. Самые интересные из них и стали фабулой для "Красного Вольфрама".

Это непосредственное погружение в материал участников спектакля, эта вовлеченность в историю, создает невероятный психологический эффект. Участники спектакля хором поют "Интернационал", участвуют на собрании в Большом театре, присутствуют при награждении завода орденом Ленина, оказываются в кресле передовика производства. И так сживаются со своими персонажами, что даже после двух с половиной часов походов по этажам МЭЛЗа не спешат расходиться и все спрашивают: "А что стало с этим? А какова судьба того".

Вилли Кох, как выяснится, под именем Макса Шмора будет избран депутатом Моссовета. Франца Гайслера расстреляют в Таганской тюрьме. И только Ганс Ольрих сможет уехать домой в ГДР.

Среди "участников" спектакля – Александр Солженицын, Николай Булганин, Феликс Дзержинский и еще два десятка персонажей. Причем раз от раза персонажи меняются, чтобы история обретала новые краски и смыслы.

Специально для этого проекта Константином Дудаковым-Кашуро было написано музыкальное сопровождение. Звуки машин, микс из гимнов и песен 20-30-х годов добавляют атмосферности происходящему. Кажется, что это голос самого завода, который доносится из его готических арок и сводов.

Настоящего же голоса "Электрозавода" давно не слыхать – в 2008 году его закрыли. Выпускаемые тут радиолампы, прожекторы и трансформаторы оказались никому не нужны. И только маленькая лампочка накаливания с вольфрамовой нитью, которую в конце театрализованной экскурсии дарят участникам, – словно напоминание о истории, которая, увы, закончилась.