Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Понедельник
12 апреля
Лента новостей
09:25
Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны
09:20
В Костромской области без вести пропал игумен
09:20
"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой
09:14
В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы
08:51
"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова
08:41
Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма
08:32
"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках
06:52
Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи
04:39
"Суды только начинаются": Королева объявила войну любовницам Тарзана
02:44
Собирались в ресторан: смерть известного режиссера больно ударила по Пересильд
00:34
Успенская спустила на прихоть 39 миллионов
23:59
"Старая, рыхлая, дряблая": Бузова показала фигуру без фотошопа
22:29
"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане
20:14
"Молитесь и днем, и ночью": тяжелобольную экс-жену Аршавина из больницы отправили в церковь
18:06
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
17:50
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
17:46
"Волонтеры Победы" провели интерактивное мероприятие "Космос рядом"
17:44
Мониторинговая группа оперативно отработала кризисные ситуации на муниципальных выборах в Пермском крае
17:01
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман
15:30
Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде
14:13
Сенсационные кадры: Порошина впервые показала пятого ребенка
13:53
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
13:43
"Любил сильнейшим образом": звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" сообщила о большом горе
13:00
Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова
12:58
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
12:11
Получившая неутешительный диагноз Макеева собралась делать ЭКО с многодетным возлюбленным
12:07
Эксперт Молохов об обещании Эрдогана помочь вернуть Крым Зеленскому: С таким союзником и врагов не надо
11:33
Завязавшая с выпивкой звезда сериала "Друзья" показала кадр со съемок спецвыпуска шоу
11:30
Проходка тоннелей между станциями метро "Улица Новаторов" и "Коммунарка" близка к завершению
10:57
"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника
10:47
Боль утраты не покидает: яркая жизнь и трагическая гибель 18-летней звезды "Физрука"
10:33
"Вот это бумеранг": неадекватное поведение Муцениеце повергло в шок
10:04
Савченко: Украину ждут погромы и руины после правления Зеленского
08:01
Агутин публично признался в любви мужчине
06:10
"Какой кошмар!": Располневшая дочь Гузеевой не влезает в одежду
04:09
"Лариса вляпалась": Садальский назвал "помойкой" звездную противницу Долиной
02:04
"Вступила в сговор с высшими силами": Васильев раскрыл главный секрет Ротару
22:02
Военный эксперт Багдасаров: Запад репетирует свержение власти в России
20:33
Дети осиротели: вскрылись подробности страшного ДТП с российскими туристами в Турции
20:09
"Вера, это дно": Брежневой поступили угрозы из-за откровенных фото
20:01
"Был заложником ситуаций": Охлобыстин рассказал правду про покойного принца Филиппа
18:03
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
17:02
Сторонник Майдана Портников назвал голосовавших за Зеленского идиотами
16:49
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
15:30
Политолог Карбалевич: Заставить белорусов полюбить власть и Лукашенко уже не смогут
15:01
"Вставай, уходи": Харламову дерзко ответили на нелепую шутку о Рудковской
15:00
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
14:10
"Взяла и ударила": Бондарчук распустила кулаки в схватке с женщиной
13:47
Зеленскому предрекли бегство в США от жаждущих мести украинцев
13:47
"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
Шоу-бизнес
Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны

Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны

В песне про дорогих москвичей Леонид Утесов пел: "Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи". Но мало кто знает, что тот самый блеск и свет звезд на древних башнях появился благодаря столичному "Электроламповому заводу (МЭЛЗ)" – одного из подразделений "Электрозавода". Здание, где создавались лампочки и для Кремля, и вообще для всей большой страны, цело и по сей день. Корреспондент "Дни.ру" прошел внутрь через знаменитую проходную.
прочитано 54 раза

Почти век спустя после пуска огромного предприятия, этот оплот электрификации все еще поражает и готической архитектурой, и размахом (шутка ли – 23 тысячи человек работало здесь в первые годы индустриализации!), и невероятной историей, по которой можно изучать трагическое прошлое нашей страны. Правда, сегодня крепость социализма, пережившая войну, пала под натиском бизнеса. Теперь в бывших заводских цехах, лабораториях и мастерских – рекламные агентства, фотостудии, склады и кофейни. А скоро, как говорят, в памятнике архитектуры может появиться элитной жилье в стиле "лофт" – здание уже продано.

Тем ценнее успеть попасть сюда, чтобы не просто узнать, но и лично пережить, прочувствовать и понять случившееся в этих стенах в 20-30– годах прошлого столетия. Именно это и предлагают сделать авторы спектакля "Красный Вольфрам".

Фото: Алан Воуба

Иммерсивными бродилками сейчас никого не удивишь. Но автор и рассказчик проекта Сергей Никитин-Римский предложил необычный формат. Актеры здесь – сами зрители. Перед началом прогулки по цехам и жилым кварталам "Электрозавода" они получают имена своих персонажей, паспорта и даже слова, которые были реально сказаны тем или иным человеком. Стоит заметить, что тексты эти подлинные – авторы спектакля долго и скрупулезно работали в архивах, чтобы понять мотивы, которые могли двигать энтузиастами – рационализаторами и ударниками производства. Имена сегодня забываются, поэтому правильно хотя бы на два часа вернуть их в эти легендарные стены.

Сергей Никитин-Римский. Фото: Лолита Мамедова

А истории тут захватывающие! Чего стоит один только промышленный шпионаж, благодаря которому молодая советская Республика смогла получить технологию волочения вольфрамовой нити – основы лапочки накаливания. Передали же ее Советам трое немецких рабочих – токарь Вилли Кох, слесарь Ганс Ольрих и механик Франц Гайслер. Они переедут из Берлина в красную Москву, получат тут новые имена и станут работать в лаборатории "Электрозавода". Отправятся сюда строить коммунизм и еще две сотни иностранных специалистов – с женами, детьми и родителями.

Фото: Алиса Косарева

И "Красный Вольфрам" рассказывает о том, как встретили западных гостей в Союзе – жизнь в коммуналке без замков, отвратительное питание, разруха кругом. Немцы хотя и роптали, но продолжали работать на благо нашей родины. В 1935-м их под угрозой высылки в нацистскую Германию вынудят принять советское гражданство. А в 1937-м по приказу Сталину и вовсе арестуют – кого-то расстреляли, кого-то этапировали в лагеря Норильска и Караганды. Причем когда через 18 лет выжившие немцы вернутся из тех далеких краев, то некоторые из них продолжат работать на "Электрозаводе".

Фото: Сергей Бирюков

Многого о том лихолетье мы уже не узнаем – архив и бесценный музей предприятия давно разграблены и уничтожены. И энтузиасты по крупицам собирают сведения о людях, событиях и фактах. Самые интересные из них и стали фабулой для "Красного Вольфрама".

Фото: Алиса Косарева

Это непосредственное погружение в материал участников спектакля, эта вовлеченность в историю, создает невероятный психологический эффект. Участники спектакля хором поют "Интернационал", участвуют на собрании в Большом театре, присутствуют при награждении завода орденом Ленина, оказываются в кресле передовика производства. И так сживаются со своими персонажами, что даже после двух с половиной часов походов по этажам МЭЛЗа не спешат расходиться и все спрашивают: "А что стало с этим? А какова судьба того".

Фото: Сергей Бирюков

Вилли Кох, как выяснится, под именем Макса Шмора будет избран депутатом Моссовета. Франца Гайслера расстреляют в Таганской тюрьме. И только Ганс Ольрих сможет уехать домой в ГДР.

Фото: Глеб Кузнецов

Среди "участников" спектакля – Александр Солженицын, Николай Булганин, Феликс Дзержинский и еще два десятка персонажей. Причем раз от раза персонажи меняются, чтобы история обретала новые краски и смыслы.

Фото: Алан Воуба

Специально для этого проекта Константином Дудаковым-Кашуро было написано музыкальное сопровождение. Звуки машин, микс из гимнов и песен 20-30-х годов добавляют атмосферности происходящему. Кажется, что это голос самого завода, который доносится из его готических арок и сводов.

Фото: Алан Воуба

Настоящего же голоса "Электрозавода" давно не слыхать – в 2008 году его закрыли. Выпускаемые тут радиолампы, прожекторы и трансформаторы оказались никому не нужны. И только маленькая лампочка накаливания с вольфрамовой нитью, которую в конце театрализованной экскурсии дарят участникам, – словно напоминание о истории, которая, увы, закончилась.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 12 апреля 2021, 09:25

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу

Примадонне дали оценку
Шоу-бизнес

Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится

Вдова Армена Джигарханяна в ударе
Шоу-бизнес

Получившая неутешительный диагноз Макеева собралась делать ЭКО с многодетным возлюбленным

Актриса рассказала о болезни
Шоу-бизнес

"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках

Ведущего поздравили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+