Заподозренный в близкой связи с актером Билан рассказал о заражении ВИЧ

Дима Билан сделал шокирующее признание. Теперь поклонники гадают, как такое могло произойти.

На днях состоялась вечеринка, которую организовал Филипп Киркоров. Артист презентовал песню Sugar, с которой Наталья Гордиенко выступит на "Евровидении-2021". На мероприятии поп-короля был замечен один из победителей песенного конкурса – заслуженный артист России Дима Билан.

Как пишет телеграм-канал "НеМалахов", исполнитель хита "Невозможное возможно" в тот вечер, как и многие знаменитости, общался с журналистами. Во время беседы Билан якобы проболтался, что у его кота обнаружили ВИЧ. Интернет-пользователи удивились этой информации.

О каком питомце Димы идет речь, непонятно. Поклонники сделали вывод, что певец имел ввиду кота Соломона, которого он спас от гибели на улице этой зимой. Артист возил больное животное по ветеринарным клиникам. "Я никогда не был кошатником, я – собачник, но он как человечище", – писал он в "Инстаграм".

Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что Диму Билана вновь заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Якобы певец встречается с актером Иваном Николаевым. В соцсетях распространились провокационные видео, на которых пользователи заметили пробежавшую искру между артистами.