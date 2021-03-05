Арсений Бородин нашел оправдание своему запою

Арсений Бородин раскрыл подробности сложного жизненного периода. В свое время он находился в длительной депрессии.

После ухода из группы "Челси" исполнитель думал, что добьется успеха в сольной карьере. Но Арсений Бородин столкнулся с серьезными сложностями. Неудачи подорвали его здоровье и психику.

К счастью, певцу удалось быстро прийти в себя и найти силы начать все с нуля. Арсений Бородин принял участие в музыкальном конкурсе, стал вести переговоры с продюсером. Но и тут произошло горе. В 2013 году у звезды произошел сердечный приступ.

К тому же, тогда в его семье произошло огромное несчастье – трагически погиб его брат. Исполнитель начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. Его очень подкосила смерть близкого человека.

Арсению Бородину ничего не хотелось. В како-то момент он понял, что ели не бросит пить, то погибнет. Тогда музыкант отправился в Германию, где прожил полгода. Там он встретил девушку, что отвлекло его от личного кризиса.



Кроме проблем с алкоголем Арсений Бородин в тот период набрал лишний вес. К счастью, все эти злоключения теперь позади, и артист полон планов и сил. С 2017 года певец не употребляет спиртные напитки, регулярно занимается спортом и общается с психологами. Исполнитель заверил, что сейчас чувствует себя замечательно и готов работать в полную силу.