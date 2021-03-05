Арсений Бородин нашел оправдание своему запою

После ухода из группы "Челси" исполнитель думал, что добьется успеха в сольной карьере. Но Арсений Бородин столкнулся с серьезными сложностями. Неудачи подорвали его здоровье и психику.
К счастью, певцу удалось быстро прийти в себя и найти силы начать все с нуля. Арсений Бородин принял участие в музыкальном конкурсе, стал вести переговоры с продюсером. Но и тут произошло горе. В 2013 году у звезды произошел сердечный приступ.
К тому же, тогда в его семье произошло огромное несчастье – трагически погиб его брат. Исполнитель начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. Его очень подкосила смерть близкого человека.
Арсению Бородину ничего не хотелось. В како-то момент он понял, что ели не бросит пить, то погибнет. Тогда музыкант отправился в Германию, где прожил полгода. Там он встретил девушку, что отвлекло его от личного кризиса.
Кроме проблем с алкоголем Арсений Бородин в тот период набрал лишний вес. К счастью, все эти злоключения теперь позади, и артист полон планов и сил. С 2017 года певец не употребляет спиртные напитки, регулярно занимается спортом и общается с психологами. Исполнитель заверил, что сейчас чувствует себя замечательно и готов работать в полную силу.
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