Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора

Анна Грачевская стала рассказывать о настоящих чувствах к Борису Грачевскому. Женщина заверила, что любила супруга, но не видела такой же взаимности.
Гости передачи напомнили даме о ее изменах мужу, но она стала это отрицать. Тогда близкий товарищ создателя "Ералаша" Владимир Долинский поставил экс-супругу режиссера на место.
Он уверен, что неверность Анны сильно подорвала здоровье друга. Единственной причиной, по которой Борис Грачевский общался с ней, была их общая дочь Василиса.
Актер заявил, что именно Анна виновата в смерти Грачевского, поскольку тот сильно переживал из-за этого, у него болело сердце. "Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком", – высказался Долинский. Он даже накричал на бывшую жену режиссера, после чего она покинула студию программы.
Напомним, Борис Грачевский рассказывал, что счастлив со своей последней женой Екатериной Белоцерковской. Девушка оказалась более скромной, чем прежняя избранница. Она не любит давать громких интервью.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Пирожки из какашек.
Куда мне идти