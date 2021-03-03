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Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора

Облитая помоями экс-супруга Грачевского не выдержала позора

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая жена покойного Бориса Грачевского приняла участие в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Женщину в студии обвинили в неверности режиссеру "Ералаша".
прочитано 340 раз

Анна Грачевская стала рассказывать о настоящих чувствах к Борису Грачевскому. Женщина заверила, что любила супруга, но не видела такой же взаимности.

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 Анна Евгеньевна Грачевская

Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

Гости передачи напомнили даме о ее изменах мужу, но она стала это отрицать. Тогда близкий товарищ создателя "Ералаша" Владимир Долинский поставил экс-супругу режиссера на место.

Он уверен, что неверность Анны сильно подорвала здоровье друга. Единственной причиной, по которой Борис Грачевский общался с ней, была их общая дочь Василиса.

Актер заявил, что именно Анна виновата в смерти Грачевского, поскольку тот сильно переживал из-за этого, у него болело сердце. "Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком", – высказался Долинский. Он даже накричал на бывшую жену режиссера, после чего она покинула студию программы.

Напомним, Борис Грачевский рассказывал, что счастлив со своей последней женой Екатериной Белоцерковской. Девушка оказалась более скромной, чем прежняя избранница. Она не любит давать громких интервью.

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Автор: 3 марта 2021, 21:57 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость644386
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Эта хохлашлю сильно укоротила жизнь Грачевского, так что пусть терпит когда говорят правду
1

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