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Жену Мамаева нашли без сознания после громкой истории с изменой

Жену Мамаева нашли без сознания после громкой истории с изменой

Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
С супругой Павла Мамаева произошло несчастье. Сообщается, что, возможно, девушка хотела уйти из жизни.
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Алана Мамаева обнаружена без сознания в Москве. 3 марта жена спортсмена общалась со знакомыми, а потом перестала выходить на связь.

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Жена уличила Мамаева в новой измене

Друзья избранницы Павла Мамаева не смогли достучаться до нее, поэтому пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, найдя Алану без сознания.

Ранее девушка рассказала о новой измене мужа. Она выложила несколько постов в "Инстаграм" о том, что Павел Мамаев завел интрижку на сборах в Испании.

Как писали "Дни.ру", по словам Аланы, ее супруг "пошел налево" с девушкой по имени Ирен Гарсия Корено. Супруга футболиста опубликовала снимок паспортных данных предполагаемой соперницы, а также ее номер телефона.

Ирен возмущена поведением жены Павла Мамаева. Она считает, что Алана должна быть наказана за обнародование личных данных и угрозы в социальной сети. Девушка сообщила, что подаст в суд. Напомним, это не первая измена Павла Мамаева супруге. Он в этом признавался, но Алана решила дать неверному мужу второй шанс.

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Автор: 3 марта 2021, 19:30 Источник: Телеграм-канал Baza • Требует проверки
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История дружбы Кокорина и Мамаева

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