Жену Мамаева нашли без сознания после громкой истории с изменой

Алана Мамаева обнаружена без сознания в Москве. 3 марта жена спортсмена общалась со знакомыми, а потом перестала выходить на связь.
Друзья избранницы Павла Мамаева не смогли достучаться до нее, поэтому пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, найдя Алану без сознания.
Ранее девушка рассказала о новой измене мужа. Она выложила несколько постов в "Инстаграм" о том, что Павел Мамаев завел интрижку на сборах в Испании.
Как писали "Дни.ру", по словам Аланы, ее супруг "пошел налево" с девушкой по имени Ирен Гарсия Корено. Супруга футболиста опубликовала снимок паспортных данных предполагаемой соперницы, а также ее номер телефона.
Ирен возмущена поведением жены Павла Мамаева. Она считает, что Алана должна быть наказана за обнародование личных данных и угрозы в социальной сети. Девушка сообщила, что подаст в суд. Напомним, это не первая измена Павла Мамаева супруге. Он в этом признавался, но Алана решила дать неверному мужу второй шанс.
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