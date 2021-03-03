Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
3 марта
Лента новостей
18:56
Назначение сына Лукашенко на новую должность оценили: Похоже на опалу
18:47
"Глупо как-то": Меньшова с морковкой во рту вызвала оторопь
18:21
"Он вошел": Ивлееву перекосило от ласк с известным продюсером
18:08
"Я был не в курсе": Бондарчук и Андреева скрывали беременность от самых близких
18:06
Задолжавший Галустяну миллионы известный режиссер рассчитался натурой
18:05
Житель Кузбасса угнал машину возлюбленной после ссоры
17:39
Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней
17:34
Определены сроки третьей волны коронавируса в России: Начнется с новой силой
17:27
Олеся Судзиловская оказалась на грани из-за криминального эпизода
17:18
Деньги в улетели трубу: Собчак села в лужу
16:44
Четыре образа у невесты: Волкова из "Ворониных" вновь надела подвенечный наряд
16:34
В Кирове кассирша проспала ограбление круглосуточного магазина
16:33
"Мои чувства к тебе не гаснут": высохший Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной
16:00
В России отреагировали на призыв украинского политика Черновол к захвату Крыма: Безумие
15:56
У Грачевского может быть еще 5-6 детей: Рудинштейн о внебрачных наследниках создателя "Ералаша"
15:44
"Встала и ушла": Седокова повернулась задом к россиянам
15:40
"Все испортилось": жена актера Сайфулина на ножах с его дочерью от прежнего брака
15:39
В Одинцово вооруженная банда ограбила коттедж
15:00
52-летний Фадеев прилюдно показал своего "щекастого малыша"
14:46
Сыгравший гей-свадьбу российский ведущий устроил истерику ради убежища в США
14:44
У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился ребенок
14:42
В России закрыли самый большой временный госпиталь для больных коронавирусом
14:38
Забыл дату рождения: состояние Преснякова насторожило публику
14:36
Неожиданный поворот: любовница Мамаева решила судиться с его женой
14:27
Роспотребнадзор посоветовал россиянам продукты для защиты от простуды весной
14:25
В Раде заявили о подготовке Украины к войне
14:02
Катится по наклонной: 22-летнюю звезду сериалов сдали в наркодиспансер
14:01
"Не говорит и никого не узнает": россияне молятся за здоровье тяжелобольного Зайцева
14:00
Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова
13:50
Врачи предупредили россиян о риске потери слуха из-за популярных наушников
13:35
"Он то как проник?": Кошкину застали в постели с известным актером
13:30
Любовницей звезды "Склифосовского" оказалась выкинутая из шоу "Холостяк" модель
13:25
"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься
13:20
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
13:19
Патриарх Кирилл сделал Мишустину необычный подарок на день рождения
13:09
"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Последний ацтек"
12:50
Изменяющий жене Афанасьев сбежал от Ароновой через полтора месяца
12:45
Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской
12:38
Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно
12:38
В Минздраве Украины рассказали о состоянии проходящего вакцинацию Зеленского
12:28
Политолог Усов о причинах увольнения сына Лукашенко: Был недостаточно жесток
12:21
Погода в Москве установила семилетний рекорд
12:15
"Сил нет, умираю": крик души оказавшейся в реанимации экс-жены Аршавина
12:14
Пропавшую после страшной трагедии актрису Понизову ищут в монастырях
12:01
Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
11:57
Названы самые крупные землевладельцы в России
11:39
"Всего выжимаешь в постели, дура!": оклемавшийся после реанимации известный актер обратился к жене
11:32
В России обсуждают новое повышение пенсий: кому положена прибавка
11:13
Коронавирус в России: суточный прирост заразившихся составил более 10 тысяч
11:09
"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
Шоу-бизнес
"Я был не в курсе": Бондарчук и Андреева скрывали беременность от самых близких

"Я был не в курсе": Бондарчук и Андреева скрывали беременность от самых близких

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Федор Бондарчук и его избранница не сообщили о пополнении в своем семействе даже родным. В частности, радостное известие стало сюрпризом для племянника артиста – композитора Ивана Бурляева.
прочитано 432 раза

Мужчина признал, что в современном мире заняты своими делами, и видятся они с родными редко. "Я и был не в курсе, что они ждут ребенка", – поделился композитор. При этом он добавил, что все-таки подозревал о беременности молодой супруги Федора Бондарчука.

ПО ТЕМЕ

У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился ребенок

Паулина Олеговна Андреева

Паулина Олеговна Андреева актриса

 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Его посетили подобные мысли после того, как Паулина Андреева не пришла на премьеру фильма "Конек-Горбунок", где у нее была важная роль.

А вот друг режиссера, Игорь Верник знал о скором пополнении в звездном семействе. Он поздравил Федора Бондарчука с появлением наследника. К слову, именно телеведущий вел свадьбу режиссера и актрисы. Телеведущий отметил, что очень раз пару.

Сына супруги назвали Иваном. Напомним, бракосочетание влюбленных состоялось 17 сентября 2020 года. Паулина Андреева моложе своего избранника на 20 лет. Для Федора Бондарчука это второй брак.

С моделью Светланой Бондарчук актер разошелся в 2016 году. Уже тогда в свете судачили о его романе с молодой актрисой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 3 марта 2021, 18:08 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской

Они стали близки
Шоу-бизнес

Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске

Отец звезды отказывается мириться с ситуацией
Шоу-бизнес

Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно

Актриса не ожидала такого

Шоу-бизнес

"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете

Конфликт продолжается

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+