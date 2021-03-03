"Я был не в курсе": Бондарчук и Андреева скрывали беременность от самых близких

Мужчина признал, что в современном мире заняты своими делами, и видятся они с родными редко. "Я и был не в курсе, что они ждут ребенка", – поделился композитор. При этом он добавил, что все-таки подозревал о беременности молодой супруги Федора Бондарчука.
Его посетили подобные мысли после того, как Паулина Андреева не пришла на премьеру фильма "Конек-Горбунок", где у нее была важная роль.
А вот друг режиссера, Игорь Верник знал о скором пополнении в звездном семействе. Он поздравил Федора Бондарчука с появлением наследника. К слову, именно телеведущий вел свадьбу режиссера и актрисы. Телеведущий отметил, что очень раз пару.
Сына супруги назвали Иваном. Напомним, бракосочетание влюбленных состоялось 17 сентября 2020 года. Паулина Андреева моложе своего избранника на 20 лет. Для Федора Бондарчука это второй брак.
С моделью Светланой Бондарчук актер разошелся в 2016 году. Уже тогда в свете судачили о его романе с молодой актрисой.
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