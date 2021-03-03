Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней

Американского актера Брюса Уиллиса раскритиковали пользователи Сети за то, что он поцеловал в губы свою восьмилетнюю дочь Мэйбл. Кадры появились в Сети. Причем обнародовала их жена Брюса Эмма Хеминг в своем "Инстаграм". По всей видимости, она не ожидала такого натиска моралистов.
Перед глазами пользователей предстали кадры семейной идиллии «Крепкого орешка». Брюс Уиллис был с супругой и двумя несовершеннолетними дочерьми. 65-летний актер не увидел ничего странного и зазорного в том, чтобы поцеловать по-взрослому свою старшую дочь.
В комментариях разразился настоящий секс-скандал. Многие фанаты Брюса Уиллиса осудили его за непотребное поведение с детьми. Стоит отметить, что это действительно никакое не ханжество. Ведь все детские психологи и сексологи твердят, что у детей должны быть свои границы, и подобные интимные моменты присущи только взрослым. А проявление чрезмерной близости с ребенком может привести к непоправимым ситуациям, угрожающим его безопасности.
«В наши дни целовать своих детей в губы — это странно и опасно...», «Фу, не целуй ее в губы!!!» – написали поклонники.
Напомним, у Брюса Уиллиса также есть 32-летняя дочь Румер, 29-летний сын Скаут и 26-летняя дочь Таллула. Трое отпрысков появились на свет в браке с экс-супругой актрисой Деми Мур.
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