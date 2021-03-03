Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней

В последнее время голливудская киноиндустрия деградирует на глазах у всего мира. Она все больше и больше прогнивает, и это усугубляется на фоне грязных всплывающих фактах об американских актерах и режиссерах. Брюс Уиллис тоже попал под раздачу.

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