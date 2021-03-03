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Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней

Прогнивающий Голливуд: престарелый Брюс Уиллис вляпался в секс-скандал с несовершеннолетней

Брюс Уиллис. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В последнее время голливудская киноиндустрия деградирует на глазах у всего мира. Она все больше и больше прогнивает, и это усугубляется на фоне грязных всплывающих фактах об американских актерах и режиссерах. Брюс Уиллис тоже попал под раздачу.
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Американского актера Брюса Уиллиса раскритиковали пользователи Сети за то, что он поцеловал в губы свою восьмилетнюю дочь Мэйбл. Кадры появились в Сети. Причем обнародовала их жена Брюса Эмма Хеминг в своем "Инстаграм". По всей видимости, она не ожидала такого натиска моралистов.

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Перед глазами пользователей предстали кадры семейной идиллии «Крепкого орешка». Брюс Уиллис был с супругой и двумя несовершеннолетними дочерьми. 65-летний актер не увидел ничего странного и зазорного в том, чтобы поцеловать по-взрослому свою старшую дочь.

В комментариях разразился настоящий секс-скандал. Многие фанаты Брюса Уиллиса осудили его за непотребное поведение с детьми. Стоит отметить, что это действительно никакое не ханжество. Ведь все детские психологи и сексологи твердят, что у детей должны быть свои границы, и подобные интимные моменты присущи только взрослым. А проявление чрезмерной близости с ребенком может привести к непоправимым ситуациям, угрожающим его безопасности.

«В наши дни целовать своих детей в губы — это странно и опасно...», «Фу, не целуй ее в губы!!!» – написали поклонники.

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Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Напомним, у Брюса Уиллиса также есть 32-летняя дочь Румер, 29-летний сын Скаут и 26-летняя дочь Таллула. Трое отпрысков появились на свет в браке с экс-супругой актрисой Деми Мур.

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Автор: 3 марта 2021, 17:39 Источник: Instagram • Требует проверки
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Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами

комментарии

Ответить:

Гость631922
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охохонюшки, уже -о.г.о под цензурой! что вы там кугите такое термоядерное, а боты-цензоры?
Гость631922
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оспадя какие же ханжи - и фанаты его и вы журнализды высасывающие новости из 2.1-<цензура> пальца
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