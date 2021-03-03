Деньги в улетели трубу: Собчак села в лужу

Ксения Собчак похвалилась перед поклонниками и соперниками успехами в предпринимательстве. Однако журналисты выяснили, что бизнес звездной блондинки оказался убыточным.

Теледива очень гордится собой и теми результатами, которых она добилась. Некоторое время назад Ксения Собчак стала совладелицей маркетингового и PR-агентства. В бизнесе они вместе с подругой.

По словам ведущей в "Инстаграм", даже ряд сильных представителей медиа-индустрии запереживали, увидев в них настоящий конкурентов. Также Ксения Собчак похвасталась, что недавно они запустили лабораторию по созданию креативных идей и визуального контента.



Однако журналисты выяснили, что бизнес звездной блондинки не так успешен, как она об этом рассказывает. Маркетинговое агентство родилось в 2019 году. Телеведущая вложила в него 1,2 миллиона рублей за 51% предприятия.

Но, по данным СМИ, пока инвестиции не окупились. Прошлый год ООО "Лидерс" закончил с убытками в размере 7,9 миллиона рублей. При этом, в 2019 году агентство имело годовую прибыль 3,5 миллиона.

Напомним, Ксения Собчак признавалась, что зарабатывает около 24 миллионов рублей ежемесячно. Отметим, ранее закрылись несколько заведений общепита знаменитости. Но это не испугало звезду. В 2020 году она открыла в столице новый ресторан.