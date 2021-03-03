У Грачевского может быть еще 5-6 детей: Рудинштейн о внебрачных наследниках создателя "Ералаша"

Журналисты и люди из шоу-бизнеса обсуждают наследство, которое оставил Борис Грачевский. Говорят, он завещал все имущество и активы молодой вдове Екатерине Белоцерковской, у которой на руках остался десятимесячный сын Филипп.
Российский продюсер Марк Рудинштейн поведал журналистам, что внебрачный сын звезды хочет только наживы, а отец ему был не нужен. Сначала 36-летний Максим Красиков заявлял, что не будет вступать в наследство звездного отца. Однако потом ситуация изменилась.
Красиков стал ходить по ток-шоу и рассказывать о своей жизни и причастности к наследству. Рудинштейн не исключает, что мужчина действительно может оказаться кровным сыном Бориса Грачевского. Не исключено даже, что потом не объявятся еще какие-то его дети.
"Могут появиться в ближайшее время еще пять-шесть детей", – приводит слова Рудинштейна Teleprogramma.pro.
Продюсер назвал сына Грачевского наглым и циничным. Он специально посмотрел программу с его участием, и мнение только испортилось.
В светской тусовке ходят слухи о том, что за наследство Бориса Грачевского еще развернется настоящая война. О своих правах могут заявить другие отпрыски основателя "Ералаша".
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