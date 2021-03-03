У Грачевского может быть еще 5-6 детей: Рудинштейн о внебрачных наследниках создателя "Ералаша"

14 января 2021 года сразу после новогодних праздников Россию потрясла страшная новость – умер легендарный создатель "Ералаша", лучезарный и фонтанирующий энергией Борис Грачевский. Ему был 71 год. После его смерти объявился предполагаемый внебрачный сын артиста, который теперь может претендовать на наследство.

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