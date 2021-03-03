"Встала и ушла": Седокова повернулась задом к россиянам

Речь шла о мужчинах певицы и ее детях. По мнению Анны, некоторые события были перевернуты, а сама передача выставила ее совсем не тем человеком, которым она является. Артистка заявила, что к ней отнеслись предвзято.
Сама история Седоковой также не нашла отклик в сердцах публики. Аудитория принялась критиковать исполнительницу. Максим Галкин попытался разрядить обстановку и успокоить всех присутствующих, но получилось не совсем так, как он задумывал. Звезда встала и демонстративно покинула съемочную площадку.
Несколько часов назад Анна опубликовала фото, на котором она в бикини стоит спиной к публике. "Аня, выскажите свою позицию ! Аня высказала позицию, когда встала и ушла", – подписала пост артистка. Мнения поклонников разделились.
Многие активно поддержали решение певицы. "Аня имеет право на личную жизнь и любую реакцию!", "Вы умница! Отстояли свои личные границы", "Анна еще раз нам на своем примере показала, что если нам что то не нравится, нужно брать и уходить! Все правильно", "Правильно сказала. Нужно добиваться, идти вперёд, но это не значит что нужно терпеть то, что не нравится", "А я поддерживаю! Людям всегда со своих диванов интересно обсуждать чью-то жизнь, особенно если она отличается от их жизни", "Правильные границы, встала, ушла, и была такова", "Аня, Вы молодец что встали и ушли. Порой это самое правильное решение", "Лучше тысячи слов!" – комментировали они.
Однако нашлись и те, кто раскритиковали поступок звезды. "Не считаю это правильным!", "На Вас это было не похоже. Я смотрела. Вы всегда выходили из ситуации без конфликтов, даже малейших", "Что-то сильно эмоционально получилось", "И зачем?" – недоумевали они.
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