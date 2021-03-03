"Все испортилось": жена актера Сайфулина на ножах с его дочерью от прежнего брака

Геннадий Сайфулин стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Оказывается, в семье артиста есть конфликт.



У актера есть наследница от первого брака Арина. С ее матерью он развелся из-за алкогольной зависимости женщины. К сожалению, дочь Геннадия Сайфулина не нашла общего языка с новой супругой отца – артисткой Натальей Сагал.

Кинозвезду огорчают отношения между женщинами. По словам Натальи Сагал, между ними была взаимная ревность. Сначала они ладили, но позже отношения испортились.

Зато общий язык с сестрой нашла дочь Натальи Сагал и Геннадия Сайфулина. По словам женщины, они с родственницей в хороших дружеских отношениях.

Геннадий Сайфулин — советский актер театра и кино, театральный режиссер. Заслуженный артист РСФСР. С 1967 года по по сегодняшний день служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной, где сыграл более сорока ролей.

Напомним, в мае 2018 года Геннадий Сайфулин был экстренно госпитализирован в Москве. Тогда выяснилось, что у артиста были проблемы с внутренними органами.