52-летний Фадеев прилюдно показал своего "щекастого малыша"

Максим Фадеев редко говорит о личном. Продюсер практически не показывает семейные снимки, поэтому поклонники пришли в восторг от его недавней публикации.

Во вторник, 2 марта, 52-летний Максим Фадеев поделился фотографией, на которой запечатлен вместе с сыном. Снимок, очевидно, был сделан 20 лет назад: тогда кто-то решил снять, как композитор проводит время с наследником в игрушечном домике. "Это я у Саввы в гостях", – пошутил продюсер под кадром.

Интернет-пользователи начали гадать, сколько тогда лет было Фадееву. Кто-то предположил, что запечатленному на фото Максиму 27 лет. "Да так примерно и есть", – согласился композитор. Другие же отметили, каким милым мальчиком был сын продюсера. "Какой щекастый малыш", "Чудесное фото! Столько любви и нежности!", – написали фолловеры.

Напомним, в этом месяце основатель продюсерского центра MALFA вместе с супругой будет отмечать 30 лет со дня свадьбы. Максим и Наталья поженились в марте 1991 года в Кургане. Влюбленные обзавелись наследником лишь спустя шесть лет.

Однажды Максим Фадеев признался, что еще до рождения сына пережил трагедию: его супруга потеряла дочь. По словам продюсера, это произошло из-за ошибки врачей. Мол, именно поэтому композитор отказался от гонорара за съемки в шоу "Голос.Дети".