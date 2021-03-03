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Забыл дату рождения: состояние Преснякова насторожило публику

Владимир Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков стал гостем последнего выпуска шоу "Вечерний Ургант" и рассказал о том, каким удачным для него стал 2020 год. Несмотря на материальные потери, в его жизни произошло важное событие: на свет появился сын Иван.
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Отметим, наследник родился 22 октября. Второго мальчика Наталья Подольская подарила исполнителю еще в 2015 году, а его первый сын от дочери Примадонны Кристины Орбакайте уже совсем взрослый. Сейчас ему 30 лет.

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Музыкант рассказал ведущему, что на выбор имени повлияла и их с супругой симпатия к нему. Иван Ургант расцвел и не смог не расспросить артиста о ребенке поподробнее. Проблемы начались в тот момент, когда он решил уточнить у Владимира в каком месяце родился сын. Пресняков растерялся и запутался в датах, после чего изменился в лице и сказал: "Ваня, ради Бога, не знаю". Он так и не смог вспомнить дату важного события. Все находящиеся в студии тут же взорвались и начали хохотать.

Исполнитель честно признался, что у него начинаются проблемы с памятью, когда дело касается дат, и ему очень стыдно. Он застеснялся и искренне извинился перед зрителями, а Иван Ургант поспешил успокоить переволновавшегося гостя. Ведущий подчеркнул, что отцу, у которого так много детей, это точно простительно, и его никто не станет осуждать.

Позднее обсуждение дошло и до среднего наследника Артемия. Владимир снова не смог вспомнить, когда родился ребенок. Однако на этот раз все прошло чуть более успешно: ему даже удалось угадать месяц.

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Автор: 3 марта 2021, 14:38 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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