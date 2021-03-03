"Не говорит и никого не узнает": россияне молятся за здоровье тяжелобольного Зайцева

Несколько лет назад Вячеслав Зайцев признался, что страдает от болезни Паркинсона. Лекарства от этого недуга, к сожалению, пока не существует, поэтому модельер был вынужден смириться с диагнозом. Родные всячески поддерживают знаменитого кутюрье.
Торжество по случаю 83-летия Вячеслава Михайловича было грандиозным. Внимание гостей привлекали модели, облаченные в экстравагантные наряды. Приглашенные знаменитости вручали модельеру ценные подарки. Как в тот момент чувствовал себя Зайцев, который практически не вставал, остается только догадываться.
Говорят, кутюрье уже давно не ходит самостоятельно. Он передвигается с посторонней помощью и использует трость. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" и вовсе уверены: "Бедный Слава Зайцев не говорит и никого не узнает".
Поклонники переживают за тяжелобольного модельера и молятся за его здоровье. "Долгих лет жизни ему", "Очень симпатичный, но больше всего восхищает то, что он еще что-то творит", "Старость и болезни, к сожалению, настигают всех", – высказались читатели "Комсомольской правды".
Напомним, ранее интернет-пользователи обсуждали внешний вид навестившей Вячеслава Зайцева Аллы Пугачевой. Народная артистка надела черное платье и яркую красную шляпку с вуалью. Поклонники не сразу узнали певицу. Они спутали ее с Людмилой Гурченко.
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