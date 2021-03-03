Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова

Андрюша Менакер был болезненным рыхлым ребенком. С началом пубертатного периода Андрей, в 1950 году ставший по мудрому решению родителей Мироновым, мучился от острого фурункулеза. Помимо всего прочего он был довольно жестоким мальчиком, мог резко ответить учителю, что в то время было нонсенсом, издевался над однокашниками.



прочитано 77 раз