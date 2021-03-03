Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова

Гример Надежда Моисеева училась с Андреем Мироновы в одной московской школе № 170 на Петровке. Ее одноклассницей была восходящая звезда кино Наташа Защипина, которая к тому моменту уже сыграла в картинах «Жила-была девочка», «Слон и веревочка» и «Первоклассница».
Андрей Миронов был на два года младше. Сейчас гример вспоминает, каким будущий актер был в школе. Он демонстративно отказывался вставать, когда учитель называл его фамилией отца Менакера. «Я – Миронов!» – резко выкрикивал будущий актер.
Но Миронов подавал надежды и рос творческим с раннего детства. Пр этом он не отличался лидерскими качествами, но всегда был душой компании. В школе он исполнял пантомиму с яблоком Геннадия Дудника. Наташа Защипина тогда уже мучилась от навалившейся на нее славы.
"Толстый мальчик, учившийся младше, при любом удобном случае начинал издеваться, ставил подножку и кричал: «Дорогу Защипиной!" – приводит воспоминания Защипиной "Экспресс-газета".
Однажды Андрей Миронов предложил выпускать стенгазету. Это объединило школьников и даже искоренило некоторые вредные привычки. Андрей Миронов почувствовал себя предводителем и стал ухаживать за самой популярной девочкой школы Галиной Булавиновой, отчимом которой был знаменитый драматург Владимир Дыховичный. Он стал писать для них номера. Позже Галя и Андрей стали настоящей парой. Однако на первом курсе творческий Миронов не устоял перед сокурсницей в Щукинском училище, и на этом их любовь закончилась.
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