"Он то как проник?": Кошкину застали в постели с известным актером

Ранее актрисе приписывали бурные отношения с Гариком Мартиросяном, но она не давала никаких комментариев на эту тему. Тогда за юмориста вступилась его супруга Жанна, сделав ироничное заявление.
Сегодня в популярном блоге дивы появилась новая фотография. На кадре она лежит в кровати в коротком домашнем платье цвета фуксии, а рядом с ней удобно расположился Сергей Писаренко в трусах и рубашке. На спинке постели висит кружевной лифчик, а оба участника процесса выглядят крайне довольными. Несмотря на активное обсуждение в комментариях, очевидно, что фотография была сделана на съемочной площадке.
Яна отнеслась к публикации с юмором и призвала поклонников обратить внимание на красивые ноги. Она подчеркнула, что речь идет вовсе не о ее фигуре, она говорила о ногах Сергея Писаренко. Подписчики отреагировали на фото звезды.
"Красивые", "Что за ноги", "Яночка, покажите ваши ножки без обуви", "Супер", "Выбриты даже лучше, чем у Яны", "Идеальная пара могла бы получиться", "Сергей бомба", "Вы красотка", "Я завидую Сергею, если честно", "А он то как проник в постель?", "Круто быть такой секси юмористкой", "Как вы крутые", "Одинаковые ноги", "Сережа молодец", – писали восторженные пользователи.
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