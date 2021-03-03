Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион

Вечер 24 января стал последним для 54-летнего стилиста Александра Шевчука. Как выяснили журналисты, у него после устроенной дома гей-оргии открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось.
Позже по тусовке шоу-бизнеса поползли слухи, что якобы извлеченным из кишечника знаменитости инородным предметом была массивная стеклянная бутылка. Как и почему она туда попала, почему застряла – вопросов много. Интересна и судьба ее после извлечения.
Нашлись даже те, кто сегодня считает, что бутылку можно и даже нужно продать на благотворительном аукционе, а вырученные деньги пустить на добрые делаю. Ведь и сам Александр часто и много помогал тем, кто нуждался в его помощи.
Не исключено, что предложением заинтересуются виноделы. Помните, как Азазелло угощал вином Мастера и Маргариту в романе Булгакова, приговаривая: "Мессир прислал вам подарок, – бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино". Вот и у вина из этой бутылки был бы особый вкус горечи...
Безусловно, это был бы очень ценный лот. Ведь продаются же найденные на дне океана вещи пассажиров "Титаника", предсмертные телеграммы Гитлера и Бодера, волосы Линкольна, машину Марадоны и платье Жанны Фриске...
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