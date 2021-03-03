"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься

Поклонники переживают за Любовь Успенскую. 67-летняя артистка увлеклась новым сотрудничеством.

Любови Успенской нравится внимание молодых и талантливых мужчин, именно поэтому она не раз пела с ними дуэтом. Например, несколько лет назад артистка сотрудничала с белорусским рэпером CYGO. Вскоре певица познакомилась с выпускником "Голоса" Леваном Кбилашвили. Королева шансона не скрывала, что проявляла симпатию к этому участнику вокального шоу.

Также Успенская часто выступает с Андреем Большедворским. Артисты записали совместную песню "Бути без тебе". Недавно же Любовь Залманова поделилась снимком, на котором запечатлена рядом с певцом. Под кадром певица отметила, что молодой человек относится к ней с трепетом и уважением.

Поклонников насторожило это сотрудничество Успенской. Они призывают любвеобильную артистку к бдительности. "Не уходите в омут головой за молодежью, им нужны ваши финансы", – предостерег певицу один из фанатов. "За ваши бабки – любой каприз", – отметил другой фолловер.

Напомним, недавно Любовь Успенская отметила день рождения. На праздновании 67-летия артистка продемонстрировала результат очередной пластической операции. Оказывается, королева шансона увеличила ягодицы.