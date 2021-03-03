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"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники переживают за Любовь Успенскую. 67-летняя артистка увлеклась новым сотрудничеством.
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Любови Успенской нравится внимание молодых и талантливых мужчин, именно поэтому она не раз пела с ними дуэтом. Например, несколько лет назад артистка сотрудничала с белорусским рэпером CYGO. Вскоре певица познакомилась с выпускником "Голоса" Леваном Кбилашвили. Королева шансона не скрывала, что проявляла симпатию к этому участнику вокального шоу.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Также Успенская часто выступает с Андреем Большедворским. Артисты записали совместную песню "Бути без тебе". Недавно же Любовь Залманова поделилась снимком, на котором запечатлена рядом с певцом. Под кадром певица отметила, что молодой человек относится к ней с трепетом и уважением.

Поклонников насторожило это сотрудничество Успенской. Они призывают любвеобильную артистку к бдительности. "Не уходите в омут головой за молодежью, им нужны ваши финансы", – предостерег певицу один из фанатов. "За ваши бабки – любой каприз", – отметил другой фолловер.

Напомним, недавно Любовь Успенская отметила день рождения. На праздновании 67-летия артистка продемонстрировала результат очередной пластической операции. Оказывается, королева шансона увеличила ягодицы.

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Автор: 3 марта 2021, 13:25 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

Гость639889
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Сейчас модно всем стареющим певичкам и актерам выбирать себе молодых.Наивно полагать,что эти молодые так полюбили своих стареющих теток.Страх признания старения делает всех этих стареющих посмешищем.Как Пугачиха ,Кудрявцева и им подобные так и будут потом носиться с перекраиванием своих физиономий.А нутро-то ...старое.
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