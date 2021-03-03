Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
3 марта
Лента новостей
14:02
Катится по наклонной: 22-летнюю звезду сериалов сдали в наркодиспансер
14:01
"Не говорит и никого не узнает": россияне молятся за здоровье тяжелобольного Зайцева
14:00
Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова
13:50
Врачи предупредили россиян о риске потери слуха из-за популярных наушников
13:35
"Он то как проник?": Кошкину застали в постели с известным актером
13:30
Любовницей звезды "Склифосовского" оказалась выкинутая из шоу "Холостяк" модель
13:25
"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься
13:20
Извлеченную из порванного кишечника Шевчука бутылку предложили выставить на благотворительный аукцион
13:19
Патриарх Кирилл сделал Мишустину необычный подарок на день рождения
13:09
"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Последний ацтек"
12:50
Изменяющий жене Афанасьев сбежал от Ароновой через полтора месяца
12:45
Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской
12:38
Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно
12:38
В Минздраве Украины рассказали о состоянии проходящего вакцинацию Зеленского
12:28
Политолог Усов о причинах увольнения сына Лукашенко: Был недостаточно жесток
12:21
Погода в Москве установила семилетний рекорд
12:15
"Сил нет, умираю": крик души оказавшейся в реанимации экс-жены Аршавина
12:14
Пропавшую после страшной трагедии актрису Понизову ищут в монастырях
12:01
Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
11:57
Названы самые крупные землевладельцы в России
11:39
"Всего выжимаешь в постели, дура!": оклемавшийся после реанимации известный актер обратился к жене
11:32
В России обсуждают новое повышение пенсий: кому положена прибавка
11:13
Коронавирус в России: суточный прирост заразившихся составил более 10 тысяч
11:09
"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
11:06
Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу
11:01
Сгорел от рака: умер актер из сериала "Сваты"
10:43
Дневной сон оказался признаком редкого заболевания
10:32
До 300 тысяч рублей: какие специалисты получают самую высокую зарплату в Москве
10:25
Россия обогнала Европу по росту цен на продукты: названы причины
10:22
Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой
10:21
Вьются: густая растительность Седоковой вызвала оторопь
09:38
Дрожжина скрывала от Цивина брак с известным уголовником
09:33
Губы в разные стороны: изувеченная экс-солистка "Тату" борется за лицо
09:02
"Потери будут сокрушительные": украинский министр призвал готовиться к развалу России
08:48
Держали под руки: тяжелобольной Зайцев не может ходить
08:43
Превращается в Гурченко: народ не узнал омолодившуюся Пугачеву
08:28
Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье
06:24
"Я люблю тебя!": Тюльпанова вернулась к бывшему-любовнику после громкого скандала
04:34
Жена уличила Мамаева в новой измене
02:09
Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду
00:14
Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"
21:52
На МКАД в аварии с четырьмя машинами пострадал человек
21:39
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах
20:56
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в тройном убийстве
20:06
Соцсети в России начнут предоставлять отчет об удалении запрещенного контента
19:21
В Петербурге при пожаре пострадал пожилой мужчина
19:17
"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского
18:33
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
18:32
В США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
18:13
Московские врачи извлекли из желудка подростка килограммовый ком волос
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде
"Он коснулся самого дорогого": Садальский получил смачную пощечину от Васильевой
Шоу-бизнес
Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно

Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
39-летняя Анастасия Макеева вспомнила неприятный момент из жизни. Правда, сейчас актриса относится к случившемуся с юмором.
прочитано 810 раз

Накануне Анастасия Макеева поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта воспоминанием. Звезда сериала "И все-таки я люблю..." опубликовала снимок, сделанный в 2000 году. Тогда актриса принимала участие в конкурсе красоты.

ПО ТЕМЕ

"Посоветовала мне мыть посуду": жена многодетного любовника Макеевой оказалась в безвыходном положении

"До мурашек": Макеева воссоединилась с бывшим мужем

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Макеева рассказала поклонникам, что стала победительницей и получила звание "Мисс Академия Россия". Главным призом в конкурсе был автомобиль. В тот день счастливая Анастасия все-таки получила ключи, но не от машины, а от гримерки.

Интернет-пользователей шокировала история артистки. Они стали интересоваться, почему Макееву оставили без щедрого приза. Анастасия объяснила, что автомобиль "зажали", "украли". Также актриса призналась, что "в любом возрасте обидно" оказаться обманутой.

Напомним, недавно стало известно, что Макеева готовится выйти замуж за нового избранника, бизнесмена Романа Мелькова. По слухам, мужчина оставил жену с четырьмя детьми ради новой любви. Актриса отрицает эту информацию.

На прошлой неделе Анастасия Макеева, устав от травли, решила высказаться. Артистка считает, что люди сплетничают из-за зависти к более успешному человеку. Также она напомнила недоброжелателям о словах из Евангелия от Матфея "Не судите, да не судимы будете".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 3 марта 2021, 12:38 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость639582
Пожаловаться Ответить
Не судим.не судим!!! Спокойно ждем очередного развода...))
Гость636254
Пожаловаться Ответить
Алиса в напутствие!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сил нет, умираю": крик души оказавшейся в реанимации экс-жены Аршавина

Женщина раздавлена проблемами со здоровьем
Шоу-бизнес

Толстый и жестокий мальчик: вскрылось темное прошлое Миронова

Будущий актер обладал скверным характером
Шоу-бизнес

"Нужны только финансы": спутавшуюся с молодым певцом Успенскую просят одуматься

Певица наслаждается вниманием

Сериалы

Какой ужас: в Сети появились интимные фото Янковского и Пожарской

Они стали близки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+