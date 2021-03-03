Готовящаяся к свадьбе с многодетным отцом Макеева рассказала о крупной краже: В любом возрасте обидно

Накануне Анастасия Макеева поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта воспоминанием. Звезда сериала "И все-таки я люблю..." опубликовала снимок, сделанный в 2000 году. Тогда актриса принимала участие в конкурсе красоты.
Макеева рассказала поклонникам, что стала победительницей и получила звание "Мисс Академия Россия". Главным призом в конкурсе был автомобиль. В тот день счастливая Анастасия все-таки получила ключи, но не от машины, а от гримерки.
Интернет-пользователей шокировала история артистки. Они стали интересоваться, почему Макееву оставили без щедрого приза. Анастасия объяснила, что автомобиль "зажали", "украли". Также актриса призналась, что "в любом возрасте обидно" оказаться обманутой.
Напомним, недавно стало известно, что Макеева готовится выйти замуж за нового избранника, бизнесмена Романа Мелькова. По слухам, мужчина оставил жену с четырьмя детьми ради новой любви. Актриса отрицает эту информацию.
На прошлой неделе Анастасия Макеева, устав от травли, решила высказаться. Артистка считает, что люди сплетничают из-за зависти к более успешному человеку. Также она напомнила недоброжелателям о словах из Евангелия от Матфея "Не судите, да не судимы будете".
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