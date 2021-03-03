"Сил нет, умираю": крик души оказавшейся в реанимации экс-жены Аршавина

Аутоиммунный некроз обнаружили у 38-летней экс-супруги Андрея Аршавина в 2020 году. Болезнь изуродовала лицо женщины: обезобразила нос и челюсть. Алиса Казьмина перенесла две операции, после которых наметились улучшения.
Внезапно бывшая жена футболиста оказалась в реанимации. Врачи поставили женщине новый диагноз – панкреатит. Алиса провела в состоянии искусственной комы несколько дней. Специалисты делали все, чтобы организм Казьминой начал восстанавливаться.
Как только экс-жена Аршавина пришла в себя, с ней связались журналисты. Она дала понять, что находится в подавленном состоянии из-за серьезных проблем со здоровьем. "Сил нет, умираю", – сказала Алиса во время телефонного разговора.
Казьмина показала представителям СМИ фото, сделанное после операции. Оказывается, женщине наложили швы, сейчас идет процесс заживления. Алиса находится под пристальным вниманием врачей.
Напомним, до госпитализации бывшая жена Андрея Аршавина схлестнулась с экс-супругой Александра Кержакова. Милана Тюльпанова не стала терпеть оскорбления. Блондинка заявила, что у Алисы Казьминой "проблемы с башкой".
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