Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске

Накануне стало известно, что родители покойной певицы подали в суд на ее вдовца из-за элитного жилья. Однако на этом они не остановились.

Речь идет о квартире артистки, которую ее папа ранее хотел сохранить для Платона. Однако, видимо, подарок внуку отменяется. Сначала Дмитрию предложили выкупить долю сына за немыслимую сумму, а затем и вовсе объявили, что, если он этого не сделает, они могут продать ее чужим людям. После оказалось, что Владимир Фриске потребовал запретить Шепелеву распоряжаться имуществом покойной жены.

Теперь дело приняло новый оборот. Казалось, что разборки, связанные с деньгами "Русфонда" окончены, но это не совсем так. Долгое время считалось, что долг за лечение артистки частично выплатил Шепелев. Сумма составляла 21 миллион, из которых Дмитрий якобы отдал семь, а оставшуюся часть вернули родители исполнительницы. Выяснилось, что, видимо, супруг так и не поучаствовал в погашении солидной суммы. Также известно, что суд обязал его сделать это еще в июле прошлого года.

Отец Жанны Фриске заявил, что теперь намерен судиться с Дмитрием из-за личных средств дочери. Когда артистка легла в больницу, она написала доверенность на имя мужа, а после с ее счета сняли 20 миллионов рублей. По мнению родителя звезды, она не осознавала, что делает, а муж воспользовался ситуацией.

Сообщается, что Шепелев не спешит разбираться с "долгами". Многие СМИ отмечают, что ведущий не понимает, по какой причине должен участвовать в конфликте, если известно, что указанную сумму со счета сняла Ольга Фриске.

