"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете

Дружба артистов внезапно обернулась целым рядом неоднозначных высказываний. Известно, что раньше они были достаточно близки.

Все началось с того, что Станислав Юрьевич резко отозвался о детях актрисы. Он заявил, что они ничего не добились в жизни и все еще существуют за счет артистки. Татьяна Васильева, в свою очередь, подчеркнула, что он не имел никакого морального права критиковать ее наследников, и это – то, на что она не может закрыть глаза.

Она сообщила, что ей жаль актера, который живет исключительно для себя. Также Татьяна Григорьевна поделилась: Садальский предал собственную профессию, и она совершенно не может разобраться, кем он является на данный момент. Звезда не одобряет то, что он распускает слухи о коллегах и никогда не учит тексты к спектаклям.

Станислав Юрьевич не стал молчать и ответил артистке, что ее слова для него – как надписи "в сортире". По словам актера, он воспринимает их с юмором и убежден, что сам в праве решать в каких шоу ему участвовать и чем наполнять свою жизнь. Садальский подчеркнул, что тексты иногда забывают все, и он уверен, что у Васильевой тоже такое случалось.

Артист пожелал коллеге никогда не забывать слова на сцене и долгих лет в профессии. Также он отметил, что не понимает, почему некоторые актеры не признаются сами себе: телешоу – это сейчас часть их профессии.

