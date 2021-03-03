Дрожжина скрывала от Цивина брак с известным уголовником

В 1970-е годы сын цыганского барона, певец Борис Буряце, который якобы крутил роман с Галиной Брежневой, оказался в тюрьме. Чтобы облегчить его жизнь за решеткой, было принято решение о фиктивном браке. Прямо в колонии арестант женился на актрисе Наталье Дрожжиной.
Недавно в студии ток-шоу "Пусть говорят" появился племянник Буряце, который и рассказал о связи дяди с артисткой. По его словам, свадьба состоялась ради послабления тюремного режима для певца. Родственник не исключает, что между Борисом и Натальей были какие-то чувства.
Михаил Цивин не мог и предположить, что его жена когда-то связала себя узами брака с уголовником. "Для него это был большой сюрприз", – сообщила подруга юриста и актрисы. Скорее всего, Дрожжина стыдилась своего прошлого, поэтому предпочла не говорить о пережитом мужу и другим людям.
Напомним, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина стали скандально известными из-за наследства Алексея Баталова. По словам вдовы артиста Гитаны Леонтенко, юрист и актриса мошенническим способом выманили у нее деньги и квартиры. Из-за расследования на все объекты недвижимости следователи наложили арест.
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