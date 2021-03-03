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Дрожжина скрывала от Цивина брак с известным уголовником

Дрожжина скрывала от Цивина брак с известным уголовником

Наталия Дрожжина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эфире Первого канала раскрыли постыдную тайну Натальи Дрожжиной. Михаил Цивин был шокирован прошлым супруги.
прочитано 531 раз

В 1970-е годы сын цыганского барона, певец Борис Буряце, который якобы крутил роман с Галиной Брежневой, оказался в тюрьме. Чтобы облегчить его жизнь за решеткой, было принято решение о фиктивном браке. Прямо в колонии арестант женился на актрисе Наталье Дрожжиной.

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Недавно в студии ток-шоу "Пусть говорят" появился племянник Буряце, который и рассказал о связи дяди с артисткой. По его словам, свадьба состоялась ради послабления тюремного режима для певца. Родственник не исключает, что между Борисом и Натальей были какие-то чувства.

Михаил Цивин не мог и предположить, что его жена когда-то связала себя узами брака с уголовником. "Для него это был большой сюрприз", – сообщила подруга юриста и актрисы. Скорее всего, Дрожжина стыдилась своего прошлого, поэтому предпочла не говорить о пережитом мужу и другим людям.

Напомним, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина стали скандально известными из-за наследства Алексея Баталова. По словам вдовы артиста Гитаны Леонтенко, юрист и актриса мошенническим способом выманили у нее деньги и квартиры. Из-за расследования на все объекты недвижимости следователи наложили арест.

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Автор: 3 марта 2021, 09:38

комментарии

Ответить:

Гость635209
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Что за чушь?!!! Да, она была замужем за Буряце! И что?!!! Зачем говорить что Цивин в шоке от этой ,,новости"?!!! Кому какая разница, что было более 30 лет назад?!!! В те времена за валюту людей сажали, фарцовщиков ловили, за мужеложство сажали, и секса у нас в стране не было!!! Для чего сейчас слушать этих ополоумевших ,, родственников", которые решили на очередной сенсации срубить денег?! Что за бред то?! А в детском саду Дрожжина не писала в чужой горшок? Вот бы тоже сенсационную новость озвучили! Чего теряться то, раз за всю мудоту канал проплачивает!?
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