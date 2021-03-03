Губы в разные стороны: изувеченная экс-солистка "Тату" борется за лицо

Известно, что еще в 2008 году Юлия захотела сделать модные брови и легла на татуаж. Солистке "Тату" тогда сделали широкую форму и глубокий черный цвет. Такие перемены абсолютно не впечатлили поклонников: они привыкли видеть естественную Волкову и совершенно не поняли, зачем девушка погналась за тенденциями.
Позднее певица сделала подтяжку груди и увеличила ее, так как, по ее мнению, две беременности сильно отразились на ее теле. Выбранный звездой четвертый размер серьезно изменил ее внешний вид и также не пришелся по душе обожателям звезды. Они перестали понимать, для чего красивая девушка так мучает себя.
После артистка прибегла к "уколам красоты". На этом моменте пришел конец привычной яркой мимике исполнительницы. В тот же период она увеличила губы. Ценители естественной внешности девушки просто опустили руки. Однако не так давно Юлия все-таки одумалась и попыталась обернуть время вспять.
В своем "Инстаграм" она сообщила, что решила попытаться вернуть бровям их естественный вид. Певица осталась очень довольна результатом. Следующим шагом стали губы. Возникли непредвиденные трудности.
Выяснилось, что во время прошлой процедуры врачи нарушили специальную технику, и губы "разъехались" в разные стороны. Юлия не могла и подумать, что так не должно быть, а потому не спешила снова к косметологам. Теперь ей придется потратить много времени, сил и денег на исправление чужих ошибок.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Гадалка нагадала смерть
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Хватит
Куда мне идти
Реклама, которая вам нравится