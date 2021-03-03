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Губы в разные стороны: изувеченная экс-солистка "Тату" борется за лицо

Губы в разные стороны: изувеченная экс-солистка "Тату" борется за лицо

Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ни для кого не секрет, что в погоне за красотой Юлия Волкова не раз обращалась к косметологам. Однако путь артистки оказался не самым простым: врачи испортили ей лицо.
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Известно, что еще в 2008 году Юлия захотела сделать модные брови и легла на татуаж. Солистке "Тату" тогда сделали широкую форму и глубокий черный цвет. Такие перемены абсолютно не впечатлили поклонников: они привыкли видеть естественную Волкову и совершенно не поняли, зачем девушка погналась за тенденциями.

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Позднее певица сделала подтяжку груди и увеличила ее, так как, по ее мнению, две беременности сильно отразились на ее теле. Выбранный звездой четвертый размер серьезно изменил ее внешний вид и также не пришелся по душе обожателям звезды. Они перестали понимать, для чего красивая девушка так мучает себя.

После артистка прибегла к "уколам красоты". На этом моменте пришел конец привычной яркой мимике исполнительницы. В тот же период она увеличила губы. Ценители естественной внешности девушки просто опустили руки. Однако не так давно Юлия все-таки одумалась и попыталась обернуть время вспять.

В своем "Инстаграм" она сообщила, что решила попытаться вернуть бровям их естественный вид. Певица осталась очень довольна результатом. Следующим шагом стали губы. Возникли непредвиденные трудности.

Выяснилось, что во время прошлой процедуры врачи нарушили специальную технику, и губы "разъехались" в разные стороны. Юлия не могла и подумать, что так не должно быть, а потому не спешила снова к косметологам. Теперь ей придется потратить много времени, сил и денег на исправление чужих ошибок.

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Автор: 3 марта 2021, 09:33 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Волкова обнажилась для мужского журнала

комментарии

Ответить:

Гость634803
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Интересно,какие христобблляяяддссккиие выбббллляяядддки из тупорылых русиянцев интересуются этой сссууккооойй!!!!?????
1

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