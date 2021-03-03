Держали под руки: тяжелобольной Зайцев не может ходить

Известно, что сейчас модельер практически не выходит в свет и отказывается от интервью. Многие говорят о долгах его известного Дома моды, которые якобы составляют не один миллион рублей. Однако эта информация не подтверждена. Не так давно выяснилось, что Вячеслав Зайцев больше не планирует заниматься своим "детищем", его заменит любимый наследник.
Пару лет назад он признался, что сражается с тяжелым недугом. Врачи диагностировали кутюрье болезнь Паркинсона, но Вячеслав Михайлович не сдается. Из-за слабости и трудностей с передвижением он практически не покидает свой дом. Однако модельер все еще старается следить за модой и пишет книги.
Второго марта Зайцев отпраздновал свой день рождения. Ранее он появился в "Инстаграм", а его помощники рассказали, что торжество пройдет в отеле "Советский". В конце видео модельер помахал рукой всем поклонникам. Так и случилось. Модельер сам утвердил сценарий мероприятия, а в назначенном месте появились приглашенные звезды.
Среди них были Алла Пугачева и Максим Галкин, которые произнесли трогательную речь в честь Вячеслава Михайловича. Для выхода Примадонна выбрала смелое платье и обнажила плечи. Татьяна Михалкова принесла модельеру подарки и пышный букет. Сообщается, что кутюрье поддерживали под руки, так как самостоятельно он не ходит. Ему требуется трость.
На праздник также были приглашены Лев Лещенко, Александр Васильев, Нелли Кобзон, Андрей Малахов и многие другие.
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