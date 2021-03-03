Превращается в Гурченко: народ не узнал омолодившуюся Пугачеву

В прошлом году Алла Пугачева практически не покидала свой особняк в деревне Грязь из-за пандемии коронавируса. Сейчас же народная артистка все чаще выходит в свет. Видимо, она больше не намерена сидеть в заточении.

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