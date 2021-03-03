Превращается в Гурченко: народ не узнал омолодившуюся Пугачеву

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин навестили модельера Валентина Юдашкина. Вскоре юморист поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта снимком возлюбленной с женой кутюрье. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида примадонны российской эстрады. По их мнению, время над артисткой не властно.
Однако некоторые интернет-пользователи с трудом узнают Аллу Борисовну, которая, по мнению специалистов, перенесла несколько пластических операций. Например, накануне, когда Галкин опубликовал снимок, на котором крупным планом запечатлена Пугачева, подписчики изумились: "С первого взгляда – [Людмила] Гурченко", "Видимо, у них один хирург".
Речь идет о фотографии, сделанной супругами по пути на торжество по случаю 83-летия модельера Вячеслава Зайцева. Тогда Алла Борисовна надела черное платье и ярко-красную шляпку с вуалью. Видимо, артистке очень понравился этот образ: весь вечер она кокетливо позировала супругу.
Напомним, ранее онкобольной Валентин Юдашкин рассказал, как его поддерживает Алла Пугачева. Народная артистка делает все, чтобы модельер чувствовал себя счастливым. Например, однажды она устроила торжество для друга, который пытался смириться со своим диагнозом.
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