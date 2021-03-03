Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
3 марта
Лента новостей
08:28
Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье
06:24
"Я люблю тебя!": Тюльпанова вернулась к бывшему-любовнику после громкого скандала
04:34
Жена уличила Мамаева в новой измене
02:09
Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду
00:14
Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"
21:52
На МКАД в аварии с четырьмя машинами пострадал человек
21:39
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах
20:56
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в тройном убийстве
20:06
Соцсети в России начнут предоставлять отчет об удалении запрещенного контента
19:21
В Петербурге при пожаре пострадал пожилой мужчина
19:17
"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского
18:33
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
18:32
В США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
18:13
Московские врачи извлекли из желудка подростка килограммовый ком волос
17:54
Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса
17:50
Киркорову и Баскову дали смачную оплеуху
17:17
Вещи покойной Жанны Фриске пустят с молотка
17:09
"Я всегда дрожу, но так еще никогда": бледная Арзамасова сообщила важную новость
17:07
В Раде потребовали провести новые выборы президента: Зеленский навешал лапши на уши украинцам
16:29
Двое москвичей умерли при загадочных обстоятельствах
16:29
Молодая актриса ответила на интерес принца Гарри
16:28
Лукашенко назвал брехней публикации политологов о его встрече с Путиным
15:51
Без лифчика интереснее: известный футболист втоптал Семенович в грязь
15:49
В центре Москвы на пешеходов с крыши упала глыба льда
15:39
Давид Манукян лишился огромной суммы из-за долгов
15:16
Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта
15:14
Шок! Неизвестные вынесли вещи из квартиры Легкоступовой
14:34
Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск
14:31
Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать
14:22
"Совсем истощал": народ бьет тревогу из-за резко похудевшего бывшего избранника Бузовой
14:19
По программе реновации в Москве построено уже 102 дома
14:19
Погоду в Москве признали опасной
14:17
Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело
13:59
Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова
13:55
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
13:48
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек
13:42
"У нас разные понятия добра и зла": Хаматова о сложных отношениях с третьим избранником
13:34
"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками
13:25
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
13:12
Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира
13:11
Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником
13:06
Назван примерный срок возврата к индексации пенсий работающим россиянам
13:04
"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям
12:50
Оплеванная Малаховым Узерли из "Великолепного века" едет в Россию
12:47
Под Москвой парень зарезал пьющего отца
12:35
"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание
12:32
При пожаре под Москвой погиб ребенок
12:16
Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены
11:59
"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже
11:59
"Яд быстро поразил все внутри": звезда "Кухни" сообщила о мучительной смерти члена семьи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Шоу-бизнес
Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье

Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье

Фото: Пресс-служба
Наступившая весна для Народной артистки Украины Таисии Повалий ознаменована двумя долгожданными событиями. 5 марта выходит ее альбом "Особенные слова. Исповедь". А накануне певица сообщила, что в их семье случилось пополнение.
прочитано 225 раз

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Таисия Повалий опубликовала замечательное видео – с очень красивой кошечкой. О новом члене семьи певица рассказала корреспонденту "Дни.ру".

ПО ТЕМЕ

Налетай – не скупись: Повалий с мужем открыли собственный магазин

"В 2020-м пришлось пройти и пережить многое": как Повалий готовится к Новому году

"Меня с детства называли "котячей (на украинском именно так звучит) мамой, – улыбается Таисия. – Когда я бывала в деревне у бабушки, то пеленала котят, словно детей, и убаюкивала их. Кошка же от меня их прятала на чердак".

Животные окружают Повалий с детства. "С кошками, правда, полегче, потому что с ними не нужно гулять, – говорит исполнительница. – В семье моего мужа жил кот больших размеров. Сын Денис очень любил его, поэтому, когда мы пережали жить в свою квартиру, купили кота балинезийской породы и назвали его Филлом. Еще у нас в доме жила вислоухая британка по имени Маруся, невская маскарадная Ксюша, и вот сейчас – мейн-кун (длинношерстная аборигенная порода кошек Северной Америки, которая разводится с 1861 года – Прим. ред.)".

"То, что у нас будет котенок, никто не сомневался, – пояснила певица. – Вопрос был только один – когда. В какой-то момент я просто зашла на сайт – и влюбилась в котенка, который смотрел на меня с рекламной страницы. Он меня заворожил – я сразу позвонила заводчице. Животному было тогда два месяца и нам пришлось ждать еще полтора – мейн-кунов отдают от родителей не раньше трех с половиной месяцев от роду. Как только я принесла нового члена семьи в дом и увидела шоколадный цвет шерсти, придумала имя – Шоколадка".

Правда, первое время на новом месте животному было сложно. "На протяжении трех дней после переезда из другого города кошечка боялась ходить по дому и не хотела есть – только воду пила, – пояснила звезда. – Мы очень переживали, но слава Богу, на четвертый день Шоколадка подошла к миске с едой. Я отварила ей мясо и она с бульоном поела немного. И еще даю сухой корм, к которому она привыкла".

За мебель и обои артистка не переживает. "Мы купили когтеточку и будем воспитывать нашу девочку – надеюсь, подранной мебели не будет" – заверила она.

Рассказала Таисия и про встречу внука Демьяна с новым членом семьи. "Несколько дней мы скрывали, что в доме появился котенок, а потом сдались, – улыбается певица.– Это было очень трогательное знакомство – все-таки любовь к котам это наша семейная черта!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 3 марта 2021, 08:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники выставки кошек "Кэтсбург" установили новый рекорд России

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены

Артист взял себя в руки

Шоу-бизнес

Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция

Телеведущая избавилась от лишних килограммов
Шоу-бизнес

"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже

Она не собирается молчать
Шоу-бизнес

"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание

Названный супруг отказался от комментариев

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+