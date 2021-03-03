Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье

Наступившая весна для Народной артистки Украины Таисии Повалий ознаменована двумя долгожданными событиями. 5 марта выходит ее альбом "Особенные слова. Исповедь". А накануне певица сообщила, что в их семье случилось пополнение.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Таисия Повалий опубликовала замечательное видео – с очень красивой кошечкой. О новом члене семьи певица рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Меня с детства называли "котячей (на украинском именно так звучит) мамой, – улыбается Таисия. – Когда я бывала в деревне у бабушки, то пеленала котят, словно детей, и убаюкивала их. Кошка же от меня их прятала на чердак".

Животные окружают Повалий с детства. "С кошками, правда, полегче, потому что с ними не нужно гулять, – говорит исполнительница. – В семье моего мужа жил кот больших размеров. Сын Денис очень любил его, поэтому, когда мы пережали жить в свою квартиру, купили кота балинезийской породы и назвали его Филлом. Еще у нас в доме жила вислоухая британка по имени Маруся, невская маскарадная Ксюша, и вот сейчас – мейн-кун (длинношерстная аборигенная порода кошек Северной Америки, которая разводится с 1861 года – Прим. ред.)".

"То, что у нас будет котенок, никто не сомневался, – пояснила певица. – Вопрос был только один – когда. В какой-то момент я просто зашла на сайт – и влюбилась в котенка, который смотрел на меня с рекламной страницы. Он меня заворожил – я сразу позвонила заводчице. Животному было тогда два месяца и нам пришлось ждать еще полтора – мейн-кунов отдают от родителей не раньше трех с половиной месяцев от роду. Как только я принесла нового члена семьи в дом и увидела шоколадный цвет шерсти, придумала имя – Шоколадка".

Правда, первое время на новом месте животному было сложно. "На протяжении трех дней после переезда из другого города кошечка боялась ходить по дому и не хотела есть – только воду пила, – пояснила звезда. – Мы очень переживали, но слава Богу, на четвертый день Шоколадка подошла к миске с едой. Я отварила ей мясо и она с бульоном поела немного. И еще даю сухой корм, к которому она привыкла".

За мебель и обои артистка не переживает. "Мы купили когтеточку и будем воспитывать нашу девочку – надеюсь, подранной мебели не будет" – заверила она.

Рассказала Таисия и про встречу внука Демьяна с новым членом семьи. "Несколько дней мы скрывали, что в доме появился котенок, а потом сдались, – улыбается певица.– Это было очень трогательное знакомство – все-таки любовь к котам это наша семейная черта!"