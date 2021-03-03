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"Я люблю тебя!": Тюльпанова вернулась к бывшему-любовнику после громкого скандала

"Я люблю тебя!": Тюльпанова вернулась к бывшему-любовнику после громкого скандала

Милана Тюльпанова. Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova
Милана Тюльпанова сделала важное заявление. Светская львица сообщила, что решила вернуться к экс-бойфренду Евгению, которого еще недавно жуликом с тремя судимостями.
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Бывшая жена Александра Кержакова призналась, что испытывает сильные чувства к мужчине и поторопилась, бросив его. Своими эмоциями она поделилась с поклонниками в "Инстаграм".

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Милана Тюльпанова отметила, что надо слушать только свое сердце.Она добавила, что рада тому, что все плохое, что ей говорили о возлюбленном оказалось ложью. "Я люблю тебя!", — разоткровенничалась звездная блондинка.

Отметим, что ранее Милана Тюльпанова жестко распекла избранника, думая, что он использовал ее ради личной выгоды и хайпа. В свою очередь Евгений рассказывал, что они с возлюбленной оба виноваты в кризисе отношений. По мнению мужчины, нельзя выносить сор из избы. Он извинился за свою вспыльчивость и несдержанность.

Напомним, ранее Милана Тюльпанова оказалась в центре громкого скандала. Дело в том, что в инстаграм-аккаунте звезды появился пост, который заставил переживать поклонников. Они узнали, что девушка якобы пыталась свести счеты с жизнью, поэтому была экстренно госпитализирована. Представители телеведущей опровергли эту информацию и сообщили о взломе ее аккаунта.

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Автор: 3 марта 2021, 06:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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