Жена уличила Мамаева в новой измене

У жены полузащитника команды оказались данные женщины, с которой Павел Мамаев якобы ей изменил. Ее снимок соперницы
Алана разместила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
Избранница спортсмена показала смс-переписку девушки с парнем, раскрывшим Алане данные об измене. В сообщениях соперница супруги Павла Мамаева говорит, что ее собеседник был единственным, кто знал о ее связи.
Алана Мамаева рассказала, что "муж опять начал гулять" и считал, что это останется в тайне, передает телеканал "360". Примечательно, что Павел Мамаев не впервые изменял жене.
Напомним, в 2018 году спортсмен вместе со своим товарищем и коллегой Александром Кокориным устроили две драки в столице. В кафе со спортсменами была девушка, которая, по мнению Аланы Мамаевой, и стала причиной конфликта, который завершился для Павла Мамаева и Александра Кокорина тюремным сроком.
Супруга Павла Мамаева говорила, что ее муж признался, что завел любовницу. Но разводиться Алана не стала, решив начать все с чистого листа.
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