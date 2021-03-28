"Состояние не улучшилось": Фатеева рассказала о тяжелой болезни

Несколько месяцев назад Наталье Фатеевой поставили неутешительный диагноз – артроз. Более того, звезда киноленты "Три плюс два" перенесла серьезную операцию по замене суставов и была вынуждена опереться на костыли. Похоже, что со временем артистка не идет на поправку.

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