"Состояние не улучшилось": Фатеева рассказала о тяжелой болезни

Напомним, ради дорогостоящего хирургического вмешательства Наталья Фатеева летала в Израиль. Однако даже заморские врачи не смогли обеспечить полного заживления. По словам самой актрисы, один сустав и вовсе не прижился.
После чего звезде потребовалась повторная операция. Стоит отметить, что очередная процедура прошла успешно. Но, по иронии судьбы, в организм Натальи Николаевны попала инфекция, которая и привела к осложнениям.
С момента выявления диагноза прошло чуть больше месяца. Все это время артистка лежала в больнице и проходила курс лечения. Медицинские работники начали замечать, что Фатеева идет на поправку, но чуть позже все началось заново.
"Вместо того, чтобы все это вскрыть и назначить антибиотики, меня отдали в руки заведующего отделением. В какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая", – призналась актриса.
В другой поликлинике Наталье Николаевне сказали, что необходимо еще одно хирургическое вмешательство, причем немедленное. Когда врачи наконец-то добрались до очага инфекции, оказалось, что мягкая ткань и кость полностью поражены.
Фатеева добавила, что, к счастью, кость удалось восстановить, а вот мягкую ткань — нет. Из-за столь поздней операции артистка вынуждена ходить на костылях всю оставшуюся жизнь.
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