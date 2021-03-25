Поклонники попрощались со звездой "Двенадцати месяцев"

Лиана Жвания посвятила всю свою жизнь отечественному кино и театру. С 1972 года и до самой смерти звезда сыграла более пятидесяти ролей. Постоянные гости ТЮЗа могли видеть ее сразу в нескольких постановках "Наш цирк", "Конек-Горбунок", "Свои люди — сочтемся" и "Борис Годунов".
Сообщается, что артистка ушла из жизни 25-го марта. Причиной смерти стала продолжительная болезнь Лианы Дмитриевны. Дата и точное место прощания с актрисой будут объявлены руководством театра.
"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", – отметили в ТЮЗе.
Напомним, долгие годы ее называли королевой из-за запоминающегося фуроре в киноленте "Двенадцать месяцев". В интервью она часто делилась подробностями закулисной жизни. По словам артистки, каждые пробы "сердце уходило в пятки, а давление зашкаливало".
На первых этапах становления карьеры Лиана Дмитриевна делала много ошибок и ничуть не отрицала этого. Она признавалась, что хорошая актерская школа и стремление к успеху помогли ей пробиться на сцену театра и зарекомендовать себя среди советских артистов.
Популярные темы форума
Возраст
Паразиты в организме
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Гастеры
Женский алкоголизм
Муж хочет сына, а будет дочь
папа я люблю тебя
научилась считать до 8
Филлеры
Деревня понаехавшая