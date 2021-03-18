Зудина взволновала народ редким фото с возлюбленным

На кадре, выложенном в инстаграм-аккаунте звезды, пара позирует в метро. Оба радостно улыбаются. Марина Зудина держит в руках цветы.
55-летняя артистка призналась, что то время для нее было счастливым. По словам вдовы Олега Табакова, она не помнит, что именно произошло в тот вечер 1993 года. Снимок ей прислал однокурсник.
Поклонники с теплом вспомнили свои юные годы. Многие отметили, что снимок Марины Зудиной пришлось им по душе. "Счастливые и красивые!", "Настоящая любовь", "Живая фотография", – прокомментировали пост актрисы фолловеры.
Напомним, ранее Марина Зудина стала гостьей передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артистка поделилась воспоминаниями о муже. Оказывается, она не разговаривает с сыном Павлом о смерти Олега Табакова.
Напомним, актер умер в 2018 году. Легендарному режиссеру и актеру было 82 года. Знаменитость скончалась от сердечного приступа. Пара прожила вместе 35 лет.
Марина Зудина подарила Олегу Табакову двух детей — сына Павла и дочь Машу.
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