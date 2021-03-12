Обобрали до нитки: пьяный Богомолов стал жертвой соблазнительных воровок

Алтайская звезда шоу "Поверь в себя" горела в родном городе ярче всех других: финалист известного шоу, прославленный певец и покоритель девичьих дум. В Санкт-Петербурге все слегка изменилось. Теперь он – врач в городской поликлинике номер восемь и жертва коварного преступления.
Оказалось, что 26-и летний мужчина отправился в бар, где познакомился с двумя дамами. Там же, на Литейном проспекте, они активно гуляли, отмечали праздник и выпивали. После чего утро молодого человека вовсе не стало одним из добрых. Помимо похмелья, у него было и несколько других неприятностей.
Очнулся Александр, к своему удивлению, на рассвете и в городом одиночестве в парадной одного из домов проспекта Обуховской обороны. Видимо, кто-то увидел его и предусмотрительно вызвал скорую помощь. Трогательный фельдшер разбудил звездного коллегу и убедился, что с ним все хорошо.
Однако на этом приключения экс-артиста не завершились. По дороге домой. оглядывая живописные пейзажи весеннего Петербурга, он обнаружил, что у него пропал дорогой телефон. Позднее его ждал еще один сюрприз: с банковской карты было списано 815 тысяч рублей. Заявление на девушек, имен которых он совершенно не помнит, уже передано в полицию.
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