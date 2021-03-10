Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова – автор более тысячи песен для многих известных артистов – умерла на 96-м году жизни в больнице. После похорон, которые пройдут в конце недели, встанет вопрос о наследстве композитора. И тут выяснится, что делить нечего и особо уже некому.

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