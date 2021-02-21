Громкое расставание: Соколовского уличили в очередной измене

Выяснилось, что Влад Соколовский снова свободен. Завидный холостяк рассказал о переменах в личной жизни и намекнул на главные причины разрыва. Поговаривают, что певец не смог избавиться от старых привычек и вновь изменил своей спутнице.

Похоже, что недолгая связь с Ангелиной Сурковой закончилась. Звезды расстались еще в декабре, но никто из них не спешил появляться на публике. Позже вскрылось, что искренняя любовь Влада была лишь наигранной эмоцией.

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А ведь всего несколько недель назад поклонники обсуждали приближающуюся свадьбу Соколовского. Исполнитель успел сделать предложение руки и сердца и даже начал планировать скромное торжество. Сейчас Владислав встал на противоположную сторону и заявил, что предпосылок для свадебной церемонии не было.

Поговаривают, что музыкант не смог долго находиться в отношениях, так как засмотрелся на другую девушку. К слову, Соколовский никогда не отличался верностью и стойкостью. Так, он начал общаться с избранницей Данилы Поперечного.

Комик взял интервью у своей новой возлюбленной – блогера Полины. В конце беседы на телефон девушки пришло сообщение от Влада. Юмористу это не понравилось, и он показал, что ревнует. Сам же певец заявил, что не знал о романе инстадивы.

Многочисленная аудитория негодует, когда же Соколовский нагуляется и остановится на одной единственной даме сердца. Пока в его личном блоге всплывают философские записи и вдумчивые публикации. Возможно, артист все-таки задумался о будущем.