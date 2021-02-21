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Шоу-бизнес
Наследство покойной Лидии Смирновой пошло по рукам

Наследство покойной Лидии Смирновой пошло по рукам

Лидия Смирнова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эфире одной из телевизионных программ всплыли скандальные подробности. Выяснилось, что богатым наследством звезды кинокартины "Женитьба Бальзаминова" могла завладеть всеми известная парочка. Похоже, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин решили заполучить не только квартиры семьи Алексея Баталова.
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По словам звезд, они долгое время дружили с Лидией Смирновой. Оказалось, что актриса с раннего детства была обделена любовью окружающих, именно поэтому так быстро нашла общий язык со скандальной семейкой.

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Народная артистка воспитывалась колчаковским офицером, убитым на Гражданской войне, и земской учительницей, которая сошла с ума. Уже тогда Смирнова не хватало теплоты и заботы. Однако Лидия Николаевна никогда не страдал из-за отсутствия мужского внимания. У ее ног были представители советской элиты: композитор Исаак Дунаевский, режиссер и сценарист Константин Войнов, руководитель "Театра киноактера" Лев Рудник. Последнего даже уволили с работы за связь с замужней актрисой.

Несмотря на бурную личную жизнь, Смирновой не удалось оставить наследников. Удивительно, когда звезда приблизилась к преклонному возрасту, на ее горизонте сразу же всплыли Цивин и Дрожжина. А чуть позже появились и многочисленные родственники, мечтающие заполучить богатства.

Звездная пара отметила, что никогда не принимала деньги от народной артистки. Михаил Цивин добавил, что они содержали Смирнову и обеспечивали ее необходимыми сиделками и домработницами. Если бы не дальние родственники Лидии Николаевны, дорогостоящая квартира могла оказаться в руках прожженных манипуляторов.

Племянница кинозвезды Наталья Ивановна Смирнова-Ткаченко, прислали паре странное письмо после просмотра очередного шоу, в котором они принимали участие. Из записки следовало, что им необходимо "исправить кривое на ровное и красивое, если вы запустили свои интересы в дела Лидии Смирновой".

Цивин и Дрожжина не отреагировали на слова женщины, а лишь сослались на то, что она является участницей сибирской секты Виссариона.

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Автор: 21 февраля 2021, 12:05 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость632501
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Опять из пальца высосанные «бомбы» для Цивина и Дрожжиной?
Видать, уголовное дело разваливается, СК ничего против них не «накопал», раз идут такие вбросы во все желтушные СМИ.
Гость620442
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«Однако Лидия Николаевна никогда не страдал»
Гость620442
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«Уже тогда Смирнова не хватало теплоты». Это на каком языке?
Гость632437
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Как ухаживать за старыми и больными "звездами" - нет ни родственников, ни наследников. После смерти налетают как саранча делить имущество. Почему-то из оставленных миллионов нет денег ни на похороны, ни на памятник, все им "положено" за счет других. Наглость наследников не знает границ, люди ли они?
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