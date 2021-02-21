Наследство покойной Лидии Смирновой пошло по рукам

По словам звезд, они долгое время дружили с Лидией Смирновой. Оказалось, что актриса с раннего детства была обделена любовью окружающих, именно поэтому так быстро нашла общий язык со скандальной семейкой.
Народная артистка воспитывалась колчаковским офицером, убитым на Гражданской войне, и земской учительницей, которая сошла с ума. Уже тогда Смирнова не хватало теплоты и заботы. Однако Лидия Николаевна никогда не страдал из-за отсутствия мужского внимания. У ее ног были представители советской элиты: композитор Исаак Дунаевский, режиссер и сценарист Константин Войнов, руководитель "Театра киноактера" Лев Рудник. Последнего даже уволили с работы за связь с замужней актрисой.
Несмотря на бурную личную жизнь, Смирновой не удалось оставить наследников. Удивительно, когда звезда приблизилась к преклонному возрасту, на ее горизонте сразу же всплыли Цивин и Дрожжина. А чуть позже появились и многочисленные родственники, мечтающие заполучить богатства.
Звездная пара отметила, что никогда не принимала деньги от народной артистки. Михаил Цивин добавил, что они содержали Смирнову и обеспечивали ее необходимыми сиделками и домработницами. Если бы не дальние родственники Лидии Николаевны, дорогостоящая квартира могла оказаться в руках прожженных манипуляторов.
Племянница кинозвезды Наталья Ивановна Смирнова-Ткаченко, прислали паре странное письмо после просмотра очередного шоу, в котором они принимали участие. Из записки следовало, что им необходимо "исправить кривое на ровное и красивое, если вы запустили свои интересы в дела Лидии Смирновой".
Цивин и Дрожжина не отреагировали на слова женщины, а лишь сослались на то, что она является участницей сибирской секты Виссариона.
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