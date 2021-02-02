"Очень символично": Волочкова сменила паспорт

По российскому законодательству, в 45 лет жители нашей страны обязаны в течение 30 дней после дня рождения менять паспорт. Балерина не стала тянуть с получением удостоверения личности.
"Получить новый паспорт на Настасьинском переулке очень символично", – отметила "королева шпагата". При этом Анастасия Волочкова опубликовала свое фото со счастливым лицом и новеньким документом в руках.
Фолловеры заявили, что не разделяют восторга знаменитости из-за обновленного паспорта. Ведь ей уже не 16 лет, и это не первое ее удостоверение личности. Некоторые заявили, что паспортом в таком возрасте хвастаются разве что после замужества и смены фамилии.
Также россиян заинтересовал внешний вид артистки – белая короткая шубка и сапоги в тон с меховыми галунами. Пользователи соцсети отметили, что уже не первый раз видят звезду в таком наряде. Вещи Анастасии Волочковой им показались поношенными.
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