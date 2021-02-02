Прилучный полностью поседел после расставания с Муцениеце

Павел Прилучный опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором его невозможно узнать. Лицо звезды кино покрыто морщинами, а волосы полностью седые.
Вместе с актером в кадре появились его коллеги по сериалу "Мажор" Любовь Аксенова и Александр Обласов, тоже превратившиеся в стариков. Павел Прилучный пошутил, что ведет репортаж с площадки "Мажор-70". "И сейчас хочу вам сказать, что мы еще можем", – заявил артист.
Аксенова согласилась с коллегой, добавив, что в их-то годы они получили возможность творить, что хотят. Разумеется, поклонники Павла Прилучного поняли, что для записи ролика он использовал специальный "старящий" фильтр. Они посмеялись над седовласым артистом. Один из фолловеров отметил, что теперь им придется пылесосить машину (мол, с троицы уже песок сыплется – прим. ред.).
Напомним, в июне прошлого года Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Несмотря на разногласия, пара продолжает вместе воспитывать детей. Большую часть времени сын и дочь проводят с мамой, а звездный отец берет наследников на выходные.
Как писали "Дни.ру", Муцениеце заявляла, что супруг поднимал на нее руку и был уличен в изменах. Звезда тяжело переживала развод. Но многие поклонники пары считают, что расставание с Павлом Прилучным пошло актрисе на пользу: по их мнению, Агата постройнела и стала выглядеть лучше.
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