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"Да просто зажравшаяся": народ разнес Бородину за издевку над несостоятельными россиянами

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ксения Бородина резко высказалась по поводу тех, кто получает 20 тысяч рублей в месяц. Телеведущая назвала их виноватыми в низком уровне доходов.
прочитано 912 раз

Ксения Бородина в своем инстаграм-аккаунте выразила негодование травлей и завистью в свою сторону. Она заявила, что постоянно работает и развивается, поэтому хорошо зарабатывает.

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Теледива отметила, что добилась всего сама, но хейтеры уверены, что ей не пришлось ничего для этого делать. Поэтому звезда обвинила ненавистников в том, что они сами не смогли улучшить свою жизнь. "Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили", – написала Ксения Бородина.

Знаменитость предложила несостоятельным россиянам превратить зависть в позитивную мотивацию, чтобы найти другую работу. Некоторые фолловеры поддержали Ксению Бородину, назвав зависть плохим чувством. Но оказалось много и тех, кто резко раскритиковал знаменитость.

Один из пользователей соцсети отметил, что не каждый готов позориться даже за большие деньги. "Да просто зажравшаяся, у нее свое видение мира, она даже не понимает, о чем говорит. Где-то и 20 тысяч у людей считается еще ничего зарплата – она даже об этом не знает", "Вы это людям, живущим, например, в сельской местности, скажите – про отрывание задницы с дивана, которые с петухами встают и реально пашут целый день, и какая у них зарплата, и как они вообще живут", "Для того, чтобы нянечки, уборщицы, санитарки и прочий рабочий люд получали достойную зарплату, нужно с таких, как Бородина, брать НДФЛ раза в три больше", – высказались россияне.

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Автор: 2 февраля 2021, 19:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А кто она?Если есть большие деньги,могла бы выглядеть поинтереснееСтрашненькая какая-то.Так это ещё молодая.
Гость
Ответить
Пластилиновая кукла , содержащая мужа альфонса. Никогда не смотрю этот трэш.
1

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