"Да просто зажравшаяся": народ разнес Бородину за издевку над несостоятельными россиянами

Ксения Бородина в своем инстаграм-аккаунте выразила негодование травлей и завистью в свою сторону. Она заявила, что постоянно работает и развивается, поэтому хорошо зарабатывает.
Теледива отметила, что добилась всего сама, но хейтеры уверены, что ей не пришлось ничего для этого делать. Поэтому звезда обвинила ненавистников в том, что они сами не смогли улучшить свою жизнь. "Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили", – написала Ксения Бородина.
Знаменитость предложила несостоятельным россиянам превратить зависть в позитивную мотивацию, чтобы найти другую работу. Некоторые фолловеры поддержали Ксению Бородину, назвав зависть плохим чувством. Но оказалось много и тех, кто резко раскритиковал знаменитость.
Один из пользователей соцсети отметил, что не каждый готов позориться даже за большие деньги. "Да просто зажравшаяся, у нее свое видение мира, она даже не понимает, о чем говорит. Где-то и 20 тысяч у людей считается еще ничего зарплата – она даже об этом не знает", "Вы это людям, живущим, например, в сельской местности, скажите – про отрывание задницы с дивана, которые с петухами встают и реально пашут целый день, и какая у них зарплата, и как они вообще живут", "Для того, чтобы нянечки, уборщицы, санитарки и прочий рабочий люд получали достойную зарплату, нужно с таких, как Бородина, брать НДФЛ раза в три больше", – высказались россияне.
Популярные темы форума
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Жена не хочет работать
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме
Кто такой Вальтер Артем?