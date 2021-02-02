Маркл решила наплевать на день рождения Елизаветы II

Грядущим летом королевская семья Великобритании должна отметить сразу несколько знаковых событий, в том числе день рождения королевы Елизаветы II. Однако, видимо, Меган Маркл решила их пропустить.

Как оказалось, сначала семья принца Гарри должна была прилететь в Англию зимой, а уже затем вернуться ближе к июню. Но, скорее всего, на родину герцог поедет один. При этом Меган Маркл отказалась лететь в Великобританию не только сейчас, но и позже.

1 июня должна состояться церемония открытия памятника принцессе Диане, затем 10 июня 100-летний юбилей планирует отметить принц Филипп – дед принца Гарри, ну а 12 июня в Лондоне по плану пройдет традиционный парад в честь дня рождения Елизаветы II. Несмотря на то, что королева родилась в апреле, она предпочитает отмечать праздник летом.

Впрочем, пока неясно, окончательное ли решение приняла Меган Маркл. Как сообщает пресса, супруга принца Гарри не хочет ехать в Великобританию из-за опасений по поводу эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее в Меган Маркл призналась, что пережила выкидыш. Девушка рассказала, что занималась с сыном Арчи, как вдруг почувствовала резкую боль внизу живота. Герцогиню тут же доставили в больницу, ее сопровождал принц Гарри, для которого случившееся стало настоящим шоком.