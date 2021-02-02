Маркл решила наплевать на день рождения Елизаветы II

Как оказалось, сначала семья принца Гарри должна была прилететь в Англию зимой, а уже затем вернуться ближе к июню. Но, скорее всего, на родину герцог поедет один. При этом Меган Маркл отказалась лететь в Великобританию не только сейчас, но и позже.
1 июня должна состояться церемония открытия памятника принцессе Диане, затем 10 июня 100-летний юбилей планирует отметить принц Филипп – дед принца Гарри, ну а 12 июня в Лондоне по плану пройдет традиционный парад в честь дня рождения Елизаветы II. Несмотря на то, что королева родилась в апреле, она предпочитает отмечать праздник летом.
Впрочем, пока неясно, окончательное ли решение приняла Меган Маркл. Как сообщает пресса, супруга принца Гарри не хочет ехать в Великобританию из-за опасений по поводу эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Напомним, ранее в Меган Маркл призналась, что пережила выкидыш. Девушка рассказала, что занималась с сыном Арчи, как вдруг почувствовала резкую боль внизу живота. Герцогиню тут же доставили в больницу, ее сопровождал принц Гарри, для которого случившееся стало настоящим шоком.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме