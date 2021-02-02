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Автор фильма о Началовой высказался о паломничестве на ее могилу

Автор фильма о Началовой высказался о паломничестве на ее могилу

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Создатель фильма о жизни и творчестве Юлии Началовой считает, что Ксения Собчак выпустила дилетантскую поделку о творчестве певицы. Музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) полагает, что картину нет смысла даже обсуждать.

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К 40-летнему юбилею артистки Первый канал в рамках проекта "Док-ток" выпустил фильм "Подлинная история Юлии Началовой". В нем документальные съемки чередуются с трогательными игровыми эпизодами.

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Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Андрей Загорский, который несколько лет работает над полнометражным фильмом о Началовой "Буду рядом", назвал произведение Ксении Собчак дилетантством. На вопрос же о главной интриге фильма "Буду рядом" – кто исполнит роль Юлии Началовой, мужчина ответил уклончиво. По словам сценариста, ему пришлось кардинально менять всю съемочную группу.

Он добавил, что будет немало сюрпризов. Андрей Загорский рассказал, что посетил могилу Юлии Началовой 31 января – на ее 40-летие. По словам музыканта, на Троекуровское кладбище в этот день пришли помимо него родители исполнительницы, дочь Вера, концертный директор певицы Оксана Моставлюк.

На вопрос, продолжается ли паломничество на могилу Юлии Началовой, Андрей Загорский ответил, что сейчас, похоже, это поветрие сошло на нет. По его словам, после того, как на могиле звезды установили памятник, он не видел, чтобы там появлялись бутылочки с водой и крема. Однако, по мнению продюсера, возможно все дело в зимнем сезоне, а летом паломничество на могилу знаменитости возобновится.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет из-за осложнений в результате ряда заболеваний. Причиной смерти певицы стала сердечно-легочная недостаточность, которая развилась на фоне гангрены и заражения крови.

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Автор: 2 февраля 2021, 18:40 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

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