Автор фильма о Началовой высказался о паломничестве на ее могилу

Создатель фильма о жизни и творчестве Юлии Началовой считает, что Ксения Собчак выпустила дилетантскую поделку о творчестве певицы. Музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) полагает, что картину нет смысла даже обсуждать.





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