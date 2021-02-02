"Что с ним будет – это страшно": врач бьет тревогу из-за здоровья уголовника Ефремова

Журналисты узнали, как себя сейчас чувствует осужденный Михаил Ефремов. У артиста есть ряд хронических заболеваний.



Актер Иван Стебунов заверил, что поддерживает своего старшего товарища. Артисты дружат уже больше 16 лет. Когда Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии, именно Иван Стебунов одним из первых приехал к нему на помощь.

Артист заявил, что отправляет письма в колонию, но не знает, доходят ли они до адресата, передает Пятый канал. Оказывается, за почти два с половиной месяца заключения, никто так и не навестил Михаила Ефремова. Из-за пандемии в колонии свидания запрещены.

Не общался с родными артист и по видеосвязи. К слову, сразу после оглашения приговора в СМИ сообщили, что супруга знаменитости Софья Кругликова подала на развод. Актриса Эвелина Бледанс считает, что ее нельзя за это осуждать. "Не все жены декабристов", – констатировала она.

Недавно стало известно, что Михаил Ефремов болен. Речь идет о простуде. Актер почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к тюремному врачу. Но на всякий случай актера посадили на карантин, чтобы он не заразил других заключенных.



Правозащитник Денис Костин отметил, что у Михаила Ефремова может не быть теплых вещей. То есть он может элементарно простудиться просто из-за того, что там холодно. Известно, что артист осужден на семь с половиной лет заключения. Тюремный срок может всерьез подкосить здоровье Михаила Ефремова.

Еще во время громкого процесса выяснилось, что артист страдает хроническим бронхитом и астмой. Среди сопутствующих заболеваний у него также диагностировали склеротическую болезнь сердца и жировую дегенерацию печени. Врачам будущее Михаила Ефремова видится безрадостным.

По словам психолога Марият Мухиной, даже банальный бронхит может перейти в пневмонию, а еще подсоединиться и вирусная инфекция. "Мы же знаем, что сейчас пандемия, что, конечно, с ним будет – это страшно", – поделилась своим мнением эксперт.