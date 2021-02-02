Стала известна судьба собак и квартиры умершего во время гей-оргии одинокого Шевчука

Как известно, у Александра Шевчука не было близких родственников. Поэтому двух старых собак из квартиры Шевчука временно взял к себе его знакомый.
"Сашка этих собак очень любил, – рассказала подруга стилиста певица, композитор и поэт Ирина Грибулина. – У меня тоже старая собака, и мы все время созванивались по вопросам их содержания, лечения. А теперь мы все, с кем он общался, сделаем все, чтобы животные не остались без присмотра". Вероятно, они отправятся в какой-то питомник.
Что же касается московской квартиры Шевчука, то наследников первой очереди на нее нет. Поэтому, по закону, через полгода на нее смогут претендовать дальние брат и сестра, которые живут на Украине и которые приезжали на траурную церемонию в Москву.
Правда, многим из присутствующих на панихиде их визит напомнил приезд киевского экономиста-плановика Максимиана Поплавского на похороны своего племянника Михаила Берлиоза в романе "Мастер и Маргарита".
"Нет спору, ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, как человек деловой, он понимал, что никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах нету, – писал Булгаков. – И тем не менее Максимилиан Андреевич очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном – в квартире. Квартира в Москве? Это серьезно... Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются".
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