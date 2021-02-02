Стала известна судьба собак и квартиры умершего во время гей-оргии одинокого Шевчука

Александр Шевчук скоропостижно ушел из жизни вечером 24 января. Как писали СМИ, у 54-летнего стилиста после гей-контакта открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его, увы, не удалось. А сразу же после известия о смерти Шевчука его друзья стали искать новый дом для собак, которые у него жили.

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