План по возрождению "Дома-2": Комиссаров назвал условие будущего проекта

Ходят слухи, что "Дом-2" объяви кастинг на новый сезон. Об этом в своем "Инстаграм" рассказала бывшая участница реалити-шоу Надежда Ермакова. По ее словам, она якобы работает сотрудником кастинг-группы.
Еще один бывший житель периметра Рустам Солнцев узнал через свои источники, что шоу "Дом-2" могут начать транслировать на канале "СТС Love", пишет Teleprogramma.pro. Несмотря на это, шоумен считает проект проигрышным и не верит в его будущее.
Бывший продюсер шоу "Дома-2", телеведущий Валерий Комиссаров ранее заявлял, что хочет выкупить права на телепроект. В то же время артист говорил, что не видит смысла в продолжении проекта. Он считает, что без его авторства шоу не имеет шансов на существование.
"Если они возобновят сейчас съемки без моего участия, как продюсера и автора, то их ждет стопроцентный провал, неминуемый, быстрый и позорный", – заявил Валерий Комиссаров.
У артиста есть четкий план по возрождению своего детища. При этом замена участников не решит ничего. Нужно полностью переписывать сценарий и менять цель шоу "Дом-2".
Ранее Валерий Комиссаров назвал причину краха проекта "Дом-2".
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме