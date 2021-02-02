"С головой что-то": пожаловавшаяся на бессонницу Хилькевич переполошила народ

Анна Хилькевич шокировала поклонников своим признанием. Артистка заявила, что увидела свои прошлые воплощения.

Звезда рассказала в "Инстаграм", что не может уснуть, хотя на часах уже за полночь. Причиной тому – пережитый необычный опыт.

"Только что состоялось мое первое в жизни путешествие в прошлые жизни", – поделилась Анна Хилькевич. Актриса призналась, что узнала там своего мужа. По ее словам, они встречались в предыдущих жизнях и в пространстве душ. "В тот момент я поняла, что означает фраза "встретимся на небесах", – заявила знаменитость.

Также, по уверению Анны Хилькевич, она видела ангелов и свой род. Кроме того, если верить артистке, ей открылась ресурсная жизнь, где она была сильным, искренним, честным тореадором на корриде.

Фолловер неоднозначно отреагировали на откровения звезды. Многие посчитали, что Анна Хилькевич немного не в себе. "Мне иногда кажется, что у тебя с головой что-то", "Вы извините, конечно, очень вас уважаю. Но это похоже на бред, верится с трудом", "Господи... Что в головах у людей?", – высказались подписчики.

Но были и те, кто всерьез заинтересовался опытом регрессии. Они отметили, что тоже хотели бы побывать на подобном сеансе и узнать о своих прошлых жизнях. Некоторым, правда, показалось такое действо опасным и пугающим.