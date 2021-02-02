Деньги Михалкова пропали: режиссер обратился в СК после скандала с наследством Баталова

В прошлом году наследники российского актера Алексея Баталова – вдова Гитана Леонтенко и их больная ДЦП дочь Мария, рассказали об обмане с имуществом, которые якобы себе присвоили сторонние личности. Режиссер Никита Михалков решил разобраться с ситуацией.





Скандал начался после того, как друзья семьи Баталова актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин якобы обманом присвоили себе имущество актера. Вдова Баталова Гитана Леонтенко обратилась за помощью, чтобы вернуть наследство.

Режиссер Никита Михалков финансово помогал семье, пока длятся судебные разбирательства. Несмотря на это, помощница Баталовых, адвокат Юлия Антонова опровергла информацию о помощи от кинематографиста. Начался скандал.

Никита Михалков обратился в Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых с просьбой проверить, кто забрал себе перечисленные им деньги, пишет "Вокруг ТВ". До выяснения всех обстоятельств режиссер прекратить перечислять деньги семье актера.

Внимательно следящие за скандалом поклонники подозревают, что и здесь не обошлось без рук Дрожжиной и Цивина. Кто-то считает, что не честна сама вдова Баталова, Гитана. Люди заметили, что она путается в показаниях и ведет себя довольно странно. В том числе она заявляет о пропаже ценных вещей, а потом они оказываются у нее же самой.

Пока скандал набирает обороты, Дрожжина и Цивин продолжают клясться в невиновности. Дрожжина даже подала в суд на вдову Баталова.