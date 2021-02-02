"Кожа обваливается": "уколы красоты" обезобразили лицо экс-супруги короля Малайзии

Оксана призналась, что злоупотребляла инъекциями, так как хотела сохранить молодость и красоту. Однако нужного эффекта не вышло: мышцы лица сильно ослабли, а кожа начала обвисать.
"Скажу честно, раньше я злоупотребляла различными уколами красоты. Но если бы вместо этого я больше спала, меньше нервничала и питалась более правильно, то такими агрессивными методами мне бы пришлось воспользоваться еще очень не скоро", – рассказала Воеводина.
Сейчас она убеждена в том, что прибегать к таким средствам не стоит. По ее мнению, это только ускоряет старение кожи. "Из-за этих уколов мышцы лица перестают работать. Поэтому как только деи?ствие активных веществ заканчивается, кожа лица становится дряблои? и словно обваливается", – отметила "Мисс Москва". Она опробовала все на себе и теперь является ярой противницей ботокса и прочих составов, которые вводят в лицо.
Оксана посоветовала девушкам делать гимнастику, массажи и маски. "Потому что к 30 годам колоть будет уже некуда. Мышцы лица атрофируются и уже не смогут держать каркас лица так, как вам бы хотелось. Тогда эту проблемы будет достаточно сложно исправить", – заявила Воеводина в своем "Инстаграм".
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме