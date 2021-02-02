"Кожа обваливается": "уколы красоты" обезобразили лицо экс-супруги короля Малайзии

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада, победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина сейчас активно развивает свой блог в "Инстаграм". Недавно она поделилась к поклонниками откровением: множественные уколы испортили ее кожу.

Оксана призналась, что злоупотребляла инъекциями, так как хотела сохранить молодость и красоту. Однако нужного эффекта не вышло: мышцы лица сильно ослабли, а кожа начала обвисать.

"Скажу честно, раньше я злоупотребляла различными уколами красоты. Но если бы вместо этого я больше спала, меньше нервничала и питалась более правильно, то такими агрессивными методами мне бы пришлось воспользоваться еще очень не скоро", – рассказала Воеводина.

Сейчас она убеждена в том, что прибегать к таким средствам не стоит. По ее мнению, это только ускоряет старение кожи. "Из-за этих уколов мышцы лица перестают работать. Поэтому как только деи?ствие активных веществ заканчивается, кожа лица становится дряблои? и словно обваливается", – отметила "Мисс Москва". Она опробовала все на себе и теперь является ярой противницей ботокса и прочих составов, которые вводят в лицо.

Оксана посоветовала девушкам делать гимнастику, массажи и маски. "Потому что к 30 годам колоть будет уже некуда. Мышцы лица атрофируются и уже не смогут держать каркас лица так, как вам бы хотелось. Тогда эту проблемы будет достаточно сложно исправить", – заявила Воеводина в своем "Инстаграм".

