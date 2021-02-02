"Сломал два ребра": Максакова поведала о страшных истязаниях избранником

Мария Максакова сделала шокирующее признание. Оказывается, ее жизнь с Владимиром Тюриным была похожа на ад.

Отношения оперной певицы и криминального авторитета, от которого она родила сына и дочь, длились несколько лет. По словам Марии Максаковой, все эти годы она как в клетке: Владимир Тюрин был категорически против ее карьеры и часто проявлял агрессию.

Поначалу мужчина красиво ухаживал за артисткой: носил ее на руках и сулил золотые горы. Все изменилось с появлением у пары сына Ильи. Владимир резко изменился и стал все чаще поднимать руку на возлюбленную.

Певица вспомнила, как поступила на работу в Мариинский театр. Это был новый этап в ее карьере. Однажды звезду пригласили на фестиваль во Владикавказе, а избранник устроил ей ночную встряску. По словам Марии Максаковой, до этого он распускал руки, швырял ее, но женщина отделывалась синяками, ссадинами и выдранными волосами.

В тот день же Владимир Тюрин ударил артистку в бок и сломал два ребра. Он считал, что Мария Максакова не должна работать, а обязана сидеть с ребенком дома. Несмотря на сильную боль, певица все же оправилась в командировку и выступила на концерте. "Я была в полуобморочном состоянии и выдержала!", – поделилась знаменитость в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".

Вскоре певица поняла, что снова беременна. Мария Максакова очень хотела этого ребенка, а избранник был категорически против, ведь на тот момент у него возникли проблемы с законом. У пары родилась дочь Людмила.

Как писали "Дни.ру", артистка призналась, что мечтает наладить отношения с семьей. Она рассказала, что искренне не понимает, за что на нее ополчились близкие люди после переезда в Киев. Также Мария Максакова пожаловалась на супругу своего брата.

