"Сломал два ребра": Максакова поведала о страшных истязаниях избранником

Отношения оперной певицы и криминального авторитета, от которого она родила сына и дочь, длились несколько лет. По словам Марии Максаковой, все эти годы она как в клетке: Владимир Тюрин был категорически против ее карьеры и часто проявлял агрессию.
Поначалу мужчина красиво ухаживал за артисткой: носил ее на руках и сулил золотые горы. Все изменилось с появлением у пары сына Ильи. Владимир резко изменился и стал все чаще поднимать руку на возлюбленную.
Певица вспомнила, как поступила на работу в Мариинский театр. Это был новый этап в ее карьере. Однажды звезду пригласили на фестиваль во Владикавказе, а избранник устроил ей ночную встряску. По словам Марии Максаковой, до этого он распускал руки, швырял ее, но женщина отделывалась синяками, ссадинами и выдранными волосами.
В тот день же Владимир Тюрин ударил артистку в бок и сломал два ребра. Он считал, что Мария Максакова не должна работать, а обязана сидеть с ребенком дома. Несмотря на сильную боль, певица все же оправилась в командировку и выступила на концерте. "Я была в полуобморочном состоянии и выдержала!", – поделилась знаменитость в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".
Вскоре певица поняла, что снова беременна. Мария Максакова очень хотела этого ребенка, а избранник был категорически против, ведь на тот момент у него возникли проблемы с законом. У пары родилась дочь Людмила.
Как писали "Дни.ру", артистка призналась, что мечтает наладить отношения с семьей. Она рассказала, что искренне не понимает, за что на нее ополчились близкие люди после переезда в Киев. Также Мария Максакова пожаловалась на супругу своего брата.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме