Четырехлетняя дочь Муцениеце упала в обморок после новости о кумире

Одним из судей станет рэпер Баста, который уже неоднократно принимал участие в шоу. Также в проект вернулась Светлана Лобода, несмотря на то, что ее представители не планировали сотрудничать с передачей после скандала с дочерью Алсу.
Новым членом жюри музыкального шоу "Голос. Дети" станет Егор Крид. Молодой исполнитель отметил, что давно хотел попробовать себя в качестве судьи шоу, но до этого обстоятельства не складывались.
В личном блоге Агата Муцениеце поделилась информацией об окончательном составе жюри шоу "Голос. Дети". Заодно артистка сняла на видео реакцию дочери Мии на новость о том, что мама будет работать вместе с Егором Кридом. Как известно, четырехлетняя малышка без ума от творчества исполнителя.
Агата Муцениеце рассказала наследнице, что новым судьей будет ее кумир, и та пришла в неописуемый восторг. "Я тебя с ним познакомлю, обещаю", – заявила артистка. После этого девочка сползла на пол и закрыла лицо руками.
"Все, обморок", – констатировала звезда.
Напомним, в июне прошлого года Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Несмотря на разногласия, пара продолжает вместе воспитывать детей. Большую часть времени сын и дочь проводят с мамой, а отец берет наследников на выходные.
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